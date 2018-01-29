两会访谈|“保卫蓝天”行动下一步将如何开展？

省政协委员、省环保厅副厅长李敬喜，省人大代表、汉中市留坝县县长马宏伟接受采访。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 张卓琳）今年的政府工作报告中指出：要以更大力度推进绿色发展，加快建设美丽陕西。要坚决打好污染防治攻坚战，实行最严格的生态环境保护制度，扎实推进山水林田湖草系统治理，将“绿水青山就是金山银山”的理念落到实处。

保护生态环境，建设美丽陕西，共享蓝天、白云、青山、绿水，是每一个三秦儿女的期盼，也是2018年省两会上代表委员们关注的焦点。

主持人：今天做客陕西广播电视台融媒体访谈室的嘉宾有两位，他们分别是：省政协委员、陕西省环保厅副厅长李敬喜，省人大代表、汉中市留坝县县长马宏伟。

主持人：欢迎二位！我想二位和我一样，都有这么一个切身的感受，那就是在去年一年中，关中地区的空气质量是明显好于往年的。不光是直观感受，数据也能说明问题，2017年的11月，西安市的空气优良天数达到了12天，比去年同期翻了一番；12月，西安市优良天数比例为16.1%，同比上升6.4个百分点；同样是在12月，关中区域8个城市平均优良天数比例为31%，同比也上升了12.9个百分点。所以我想问一下李委员，这个冬天，关中空气质量之所以会有所好转，“借东风”和“事在人为”哪个是主要原因？

李敬：这个问题问得非常好，让我讲两个因素都有，但以人努力为主。因为在去年大家明显地感觉，我省的环境质量有大的改善，尤其大气污染防治空气质量的改善尤为明显。为什么我说以人为的工作为主呢？因为我省去年治污降霾的力度是前所未有的。领导、群众，包括各个部门的工作力度是前所未有的，采取的措施也是前所未有的，投入的精力、人力也是前所未有的。省委、省政府就出台了《1+9的大气专项行动方案》，然后到今年（秋冬）季节，陕西省又专门出台了陕西省秋冬大气污染防治治理方案，也就是《陕西省2017年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》。除这两个以外，我们还有大气专项督察方案。尤其是围绕咱们关中地区城市群展开的。还有一个就是，我们省上在开展陕西省环境保护督查基本上实现全省全覆盖，关中基本上在一个地区或一个市也许会同时进驻三个到四个督查组，我们完全是沉到县、乡、镇，甚至沉到村里，对涉及的重点企业、重点的排放单位基本上是不间断地去督察、督办。这个效果是非常明显的。

主持人：对！效果很明显。其实在雾霾的构成中，大约10%是自然排放，其他近90%都来自人类活动。所以说减煤、控车、抑尘等等措施，对于雾霾天气的减少还是有不小作用的。马代表来自秦巴山区的汉中留坝县，那里是绿水青山，环境非常好，不知道您对我们讲的这些有没有切身的感受？

马宏伟：在刚刚过去的2017年，留坝县收获了345个蓝天。单从数字上来看在汉中居于第三位，在陕南的28个县区也居于前列。西安，经常在这儿，感受明显的就是去年和2016年那个冬天相比的变化。我个人认为人可以有所作为，而且必须尽力而为。

主持人：我想问一下李委员， 在今年的政府工作报告中，还特别提到要制定新一轮保卫蓝天三年行动方案，推动全省空气质量持续好转。关于我们下一步保卫蓝天的工作，我们还想请李委员给我们介绍介绍。

李敬喜：这个方案是2018年到2020年的。以铁腕治霾、科学治霾、协同治霾为抓手，来增强区域联防联控为主线，调整产业结构，优化能源结构，完善交通运输结构，然后下大力气来减少污染物排放总量，持续改善空气质量。总体目标是巩固提升大气污染防治第一阶段成果，以颗粒物，也就是我们通常说的pm10、pm2.5防治为重点，协同推进氮氧化物、挥发性有机物和臭氧等的控制，调整能源结构和产业结构。这里面，第一个要大幅削减煤炭消费总量，关中每年要削减燃煤总量1000万吨，三年累计削减3000万吨；第二个是实行城乡同步治理散煤，散煤现在也是构成大气污染的重要部分。坚持因地制宜，宜气择气，宜电择电，结合人气网管电网建设的实际，可以通过以电代煤，以气代煤，以及以风能、太阳能、地热能等清洁能源来替代。到2019年前关中地区全面完成城市平原的浅山区农民散煤的清零任务，这里面还有个任务就是要全面推进清洁供暖。第二大部分，就是继续深化移动源的防治。加快淘汰老旧车，推动新能源汽车。在城市公交、厂区通勤、出租以及环卫、物流等领域，加快推广和普及新能源（汽车）。

主持人：说完了空气，我们再来说水。目前，我省一河两江（渭河、汉江、丹江）的水环境质量持续改善。其中渭河干流全段消灭劣Ⅴ类水质，严重污染的50公里河段水质得到根本扭转，生态渭河实现了人水和谐；丹江全段提升到Ⅱ类水质、汉江保持Ⅱ类水质，有效保障了南水北调中线的水质安全。李委员，这一点我们又是怎么做到的？

李敬喜：为啥能达到这呢，我想总得省上来讲，有一个方案就是南防北控，中部提升。我们实施就是抓两头，好水保有，差水攻坚，水清、水洁、水放心，具体措施作了这几条：第一个是省委、省政府高度重视；第二个是严格、精细、扎实推进国家的“水十条”和省上的“水十条”，坚持到每个断面、每个控制单元，都要有人去做；第三个强化信息公开，严格实施考核评估。从我们厅内部来讲，建立了厅导现场督查和一线指导机制，各地市水环境质量，我们每月给他公开，公布了对地市市委和市政府都是一种压力；第四个是，重点流域联防联控和生态补偿力度，今年又给汉丹江出了一条就是态补偿，县与县断面之间，你如果超了就要给下游补偿。更重要的一点，就是全面推行了河长制，部门联动合理推动水污染防治。三江三河都有河长，而且总河长就是省委书记和省长，从南到北每一条主要河流都是省级领导担任河长，然后这些河长是亲力亲为，到了现场一条河一条河走，因为这条河是他管。在这里要提一个就是，今年要成立湖长制，不仅仅要河流有主人，湖、泊都有了主人，2018年，我想，我们陕西省的水环境又会再上一个新的台阶，会更好。

主持人：说到水，我们不得不说说留坝。因为留坝位于秦岭南麓,是长江流域汉江支流的重要水源涵养地。这里我们想问一下马代表，为了“一泓清水永续北送”，在严格环境执法、加强农村环境整治、倒逼产业结构优化等方面，留坝做了哪些工作？给我们介绍一下经验。

马宏伟：留坝，作为汉江的一个支流——褒河的主流域面积都在留坝，承担的责任确确实实不小。我想整体上面来讲，我们这几年做了这四个方面的工作，一个呢，就是提高思想认识，确立了生态优先、生态立县的这么一个战略；其二呢，就是下功夫加强环境的整治。围绕着水体的保护，首先，我们还是针对遍布城乡的垃圾的问题、污水的问题，也包括其他的一些个废弃物的处理问题。在这一点上，我们这几年应该说，笼统的讲，就是建立起来了一套县、镇、村联动的这么一个长效机制；第三，就是我们严格了环境执法，重点加强污染源的源头防控，比如说企业的排放，比如说围绕着水体破坏，其他的一些工程的（排放），我们都会在源头方面，通过告知措施、监督检查，包括行政处罚来解决，第四个措施呢，就是积极探索创新，明晰了绿色发展的路径。

主持人：在去年，我省修订通过了《陕西省秦岭生态环境保护条例》，从2008年正式实施这一条例到去年对条例的再次修订，也彰显了我省对秦岭保护的坚定决心，应该说，为一座山脉立法，在此之前，全国也没有过先例。也想请二位嘉宾能结合自身工作谈一下在秦岭保护方面的一些好的做法和经验。首先有请李委员。

李敬喜：习近平总书记来陕视察的时候，讲过一段话：保护好陕西的环境不仅仅是陕西，对全国大局有影响。这个意思是我们的秦岭，其实是南北分水岭，它可以叫做是中国的阿尔卑斯山，它对中国的气候和环境起着至关重要的作用，保护好秦岭，不仅影响到陕西，而且影响到全国。

马宏伟：作为秦岭山区的一个县，我觉得我们做到两点，一个就是尽量不破坏，另一个是尽力抓治理。我们经济要发展、人要生活，对自然不带来影响是不可能的。但是在秦岭，我们还是尽可能的找到结合点。（我）到留坝工作以后，已经马上要上马的紫柏山顶的风电项目，投资十个亿，未来就可以永续地给留坝提供财源，但是要建设这个风电项目，一百个大风机要运到紫柏山2500米以上的山顶上去，对于超宽、超重、超长的这些笨重家伙来讲，就需要我们修路，而紫柏山又是一个典型的喀斯特地形的山，山上的植被是高山植被，恢复起来很难，我们想，不能够冒这个生态风险，所以说，我们果断地下马了这个项目。

主持人：所以说，陕西不能不发展，但决不能以牺牲生态环境为代价，我们必须坚持绿色可持续的发展理念，必须坚持绿水青山就是金山银山。环保问题依然突出的当下，想问一下李委员，您认为：金山银山与绿水青山怎样兼得？高质量的绿色发展又如何实现呢？

李敬喜：绿水青山和金山银山，可以说在国内的认识分了三个阶段，第一阶段是宁要金山银山，不要绿水青山，这是只要GDP，最初的阶段，“带血”的GDP、“污染”的GDP；第二阶段是既要金山银山，又要绿水青山，到了第二个阶段，我们在发展中考虑到了环境的承载能力；第三个阶段是绿水青山就是金山银山，从哲学角度来讲，就把这两个合二为一了。让我认为，没有绿水青山，哪来的金山银山。有了金山银山能更好的保护和改善提升绿水青山。扬其优、避其短、挥其特、择其行。咱们省上现在提出来强关中、优陕北、兴陕南。关中咱且不论，陕北要去优化的过程。我单单想谈陕南三市，陕南三市叫兴陕南，如何来“兴”？陕南的优势就是资源，天生的自然资源，有山有水，生物多样性。短处就是我们的工业、我们的产业，不比全国，就是和关中来比都是欠缺的。所以不要以短处来比，我们的特色，陕南三市各自有各自的特色，比如汉中，可以讲好三国的故事；商洛可以再讲故事，安康同样。讲好陕南三市的故事，我想应该是举生态旗、走生态路、吃生态饭，把历史文化融为一体，陕南这种发展就是高质量的，也就是省委、省政府提出来的，陕南要实现绿色循环发展。作为管理部门应该考虑，陕南、关中、陕北，考核的时候不要搞“一刀切”，实行差异化的考核，陕南就不要以GDP为主，就考核它环境质量、生态质量，改善的效果，也给他列指标，今年提升多少？明年提升多少？最简单的是，我们汉丹江的水要给北京送，送水，第一要有量，第二要有质。陕南，又是我们陕西扶贫的一个重点区域，陕南人均GDP是陕西人均值的60%左右吧，在全国更低。所以，这里面就有一个生态补偿，关中地区之所以能发展，是由于我们陕南提供了生态，公共产品——气和水，如果说陕南也污染了，陕南就没有发展空间了，至少它没有环境承载能力了，既然是一盘棋，财政收入能不能给陕南补偿一部分？

马宏伟：这样更公平。

主持人：说到“绿水青山就是金山银山”，留坝的感触非常深。因为留坝县在去年喜获全国首批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地称号，也是西北五省唯一获此殊荣的县域。马代表，您还代表留坝县前往浙江参加了全国生态文明建设现场推进会，留坝在高质量绿色发展中取得了一些宝贵经验，想请您和我们分享一下。

马宏伟：留坝最早的经济支柱，主要靠木材、石材和药材，当然，我们后来就遇到了障碍，比如说，退耕还林还草，封山育林，禁止砍伐林木了。另外一个，我们也意识到石材带来的副作用大，带回来的收益很有限。所以说，我们就逐步地转到了生态立县、药菌兴县和旅游强县的三县战略上。转型，就是来实现要把绿水青山变成金山银山。对于绿水青山来讲，我们已经形成的破坏，我们来治理；我们正在给它带来的威胁，我们来防范。但是后续的，怎么样来转变成成金山银山，就是我们要不断探索的。可喜的是，应该说我们在发展生态旅游和休闲农业有了一些积极的探索，也获得了一些初步的经验和成果。所以说，基本上走出来了一条绿水青山就是金山银山的路径。我拿几个数字在这儿跟您比一下，2011年到2017年这六年间，咱们的游客从87万人次上升到去年的290万人次，增长了230%；咱们的旅游的综合收入由2011年的不到4亿元，增长到去年的15亿多，增长是275%；农民人均纯收入，从旅游直接或者是间接取得的收入，也由2011年的534块钱，增加到了去年的2936块钱，增长幅度是450%。在整个GDP的占比，我们的旅游产业直接形成的增加值，是由原先的20%提高到了26%。对一个县来讲，尽管我们县小，经济总量不大，但是六个点啊，可是不容易的。这四个数字，我想就应该能够证明绿水青山在留坝已经变成金山银山，初见成效吧。在这个过程中，我觉得跟大家能够分享的有四点体会：一个就是要认识统一到位是基础。对于绿水青山就是金山银山。正如李厅长说的，还是不要抱着质疑的态度，更不要抱着宁要金山银山，不要绿水青山的这个态度。这几年环境的各方面的表现，都已经警示方方面面，应该关注我们的环保工作，也应该让我们更加切身地认识到：保护好绿水青山的重要性。所以说，在这一点上，一是要认识到位，另外一个要上下，干群统一，只有这样的话，一个区域才能够形成合力，才能够形成共识，才能够真正的走到共建共享这一步；第二个体会，我觉得党政齐抓共管是条件。对一个区域来讲，县也罢、市也罢、省也罢，分门别类，各自有各自的岗位职责，而绿水青山的问题涉及到方方面面，跟林业、水利、环保等等的部门，跟每一个人都息息相关，党政齐抓共管，各负其责，各尽其力，各记其功，形成一个整体；第三个体会，我觉得要持续用力，防治是重点。一是持续，这个不是一朝一夕的事，也不是一蹴而就，后面就可以不管了的事。再就是防治，我觉得凡事两方面，疏堵并重，防和治必须两手抓；第四个，我就觉得严肃责任追究是保障。利益驱动也好，观念、理念的转变也好，要变成所有人的一个自觉行动是一个过程。我们围绕着前面提到的风电项目的下马，是下了功夫去搞调查研究，通过反复的会议来统一思想，来决策的。我们在关停矿山、取缔河道采沙采金，也是跟老板们、跟地方、跟部门的利益有冲突的，那都必须去下功夫，更需要用责任追究的办法。在这个过程中，我们追究过部门、追究过领导、也追究过我们的干部和企业的老板的责任。

主持人：好，谢谢二位！生态环境保护任重道远，今天的陕西正在以前所未有的力度和决心像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，全省上下要深入贯彻新发展理念，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，一张蓝图绘到底，努力创造人民认可、经得起历史检验的发展实绩，让三秦大地山更绿、水更清、天更蓝，使全省人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。好的，非常感谢两位嘉宾参与我们今天的节目。谢谢李委员！谢谢马代表！谢谢二位！

编辑： 高政超