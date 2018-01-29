两会访谈|脱贫攻坚工作下一步将怎样推进？

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 勇军 李荇）摆脱贫困，为广大人民群众谋幸福，是党和国家推动发展的根本目的。陕西省代省长刘国中在今年的《政府工作报告》指出，“坚持精准方略，坚决打好脱贫攻坚战”“全年力争实现20个贫困县摘帽99.7万贫困人口脱贫”。这是一项艰巨的任务。如何实现这一目标？在“切实保证先行标准下的脱贫质量”的前提下，脱贫攻坚工作下一步将怎样推进？今天我们将围绕这个话题展开。

主持人：首先，为大家介绍一下做客陕西广播电视台融媒体访谈室的两位嘉宾分别是：省人大代表、安康市平利县县长陈伦富，省政协委员、商洛市政协副主席王书正。

主持人：今天做客我们访谈室的两位嘉宾都对基层扶贫工作很了解，那么，在你们当地或者您的工作中，过去一年，扶贫、脱贫工作开展情况怎么样？先给大家介绍一下。

陈伦富：平利县是秦巴连片特困地区重点县，“十二五”末，全县贫困人口规模4.48万人，去年数据清洗后还有3.82万人。工作中，我们始终把脱贫攻坚作为最大政治任务和“一号民生”工程，围绕“两不愁、三保障”，聚焦“八个一批”和整村推进，大力弘扬领导苦抓真抓、干部苦帮真帮、群众苦干真干的“三苦三真”精神。全面推行“红黄绿”清单管理，集中优势资源，合力攻坚高频高压推动工作落实，形成了一批特色和亮点：社区工厂就业扶贫模式荣获全国创业就业服务展示交流活动“优秀项目奖”和“最具人气奖”，成为“2017年中国改革十大案例”；“三变改革”探索出了一条“县上定调子、项目做引子、干部引路子、企业办厂子、群众挣票子”的产业扶贫之路。2017年，我们实施搬迁住房9411户，危房改造575户，落实181家市场主体，带动脱贫7570户，拓宽就业创业带动脱贫3232户，完成行业扶贫项目1251个，13个贫困村8065人实现脱贫退出，完成省市下达的年度减贫任务。

王书正：去年以来，我们商洛市在市委，市政府的正确领导下，以“两不愁”、“三保障”为目标，投入最大精力，拿出最多财力，采取最硬措施。例如，强化组织领导，强化精准识别，强化精准管理，强化综合整治，强化督查考核，使精准识别率达到了百分之百，群众满意度达到了百分之九十五，贫困人口减少计划完成率达到了百分之百，实现了五十三个村顺利摘帽，6.69万人的顺利脱贫。

主持人：刚才陈代表谈到的“社区工厂”正是平利县在脱贫攻坚工作中的创新做法。陈代表，当初是怎么想到将脱贫攻坚和社区工厂结合起来的？

陈伦富：“十二五”期间，我们平利县累计实施避灾搬迁20292户62932人。老百姓搬下来以后，住上新房子，更要过上好日子。我们在实践中发现，群众搬进新社区后，远离生产资料，后续增收成为后搬迁时代最大的民生问题。为破解这一难题，确保搬迁群众“搬得出，稳得住，能致富”，我们尝试在新社区里利用闲置门面房招商引资兴办小社区工厂，帮助搬迁群众在家门口就业，特别是在易地扶贫搬迁启动以后，我们加大对社区工厂的扶持力度，鼓励社区工厂吸纳贫困户就业脱贫，走出了一条社区工厂带动脱贫的新路子。

主持人：社区工厂是怎样发挥就业扶贫功能的？

陈伦富：2013年以来，我们出台了社区工厂扶持办法，建立就业创业基金，小微企业扶持基金，社区工厂奖励基金，支持社区工厂发展壮大带动脱贫。我们全县兴办手工业社区工厂79家，农产品社区工厂96家，吸纳就业5250人，其中贫困人口3091人，月工资基本达到了2000元以上。实现了“楼上居住、楼下就业、一人进厂、全家脱贫”的目标。

主持人：这几个数字比较宏观 ，您能不能给我们举个例子，具体说一说……

陈伦富：我们有一个药夫沟社区，我们新搬迁了480户，使这个社区的规模达到了779户。有三百名劳动力，我们就把他们吸纳进社区工厂，就实现了白天在楼下上班，晚上还去跳跳广场舞。

主持人：应该说增收这方面是很显著的吧。

陈伦富：增收，那肯定。增收对他们来讲，妇女自己能挣到钱，能养家糊口，丈夫又在外面打工，挣大钱。那肯定是一举两得的事情。

主持人：整个家庭的生活都是蒸蒸日上的。

陈伦富：对。蒸蒸日上，家里面喜气洋洋。

主持人：“悠悠大事 民生为本”，省政协委员王书正在对商洛市部分地区进行实地调研之后，在本次大会关于脱贫攻坚也提交了两份提案。王委员，这两份提案的具体内容是什么？

王书正：一个就是加大医改力度，破解因病致贫难题的建议，一个是加大全省产业扶贫工作力度的建议，在我们事先组织的调研中，咱们了解到，商洛七县区贫困户导致贫困的五大主要原因中，占第一位的就是因病因残致贫，平均占比高达百分之三十，在个别深度贫困县，还高达百分之四十以上。因此，在这次大会上，我提交了加大医改力度，破解因病致贫难题的建议。一是履行政府职能，提高补助标准；二是要推动三医联动，凝聚医改活力；三是要实施分级诊疗，提高服务能力；四是要围绕健康扶贫，加大医改力度。关于产业扶贫工作力度的建议，主要是因为在扶贫工作中，我们深深体会到，产业扶贫是脱贫攻坚的治本之策。同时，产业扶贫又是变输血功能为造血功能的主要途径。但在深度贫困地区，产业扶贫无论是重视的程度，还是工作开展实施的措施，都还存在薄弱环节，因此提出了这样一个提案。具体内容呢，一是科学统筹，做好区域产业的扶贫规划；二是要政策倾斜，加大产业的扶贫投入；三是要拓宽渠道，多途径帮扶产业发展。

主持人：刚才王委员说到的产业扶贫目前也正是平利县在积极解决的问题。目前平利县比较成熟的“社区+旅游景区”“社区+农业园区”等“社区+”这种模式、方法，都在很大程度上助力脱贫攻坚工作的开展。陈代表，您给我们介绍一下，“社区+”模式给当地群众增收带来了哪些实惠？

陈伦富：一是开辟了脱贫致富新路径。社区工厂就业门槛低，用工需求大。对于文化程度不高的贫困群众来讲，通过培训，就可上岗就业，获得稳定的工资收入，实现稳定脱贫。二是开创了搬迁群众新生活。社区工厂让搬迁群众就近有活干，成了上班族，过上了城里人的新生活，缩小了城乡差距，改变了精神面貌。

主持人：精神面貌改变了。您给我们具体说说，怎么样改变了？改变了哪些方面？

陈伦富：那我就举一个例子吧。我们的老县镇申家沟村有一个贫困户叫柳德珍，她家里有五口人，丈夫在外面打工，她举家搬迁到集镇社区后，一度时间没有业就，愁眉不展，愁的很，人一日不可无业嘛。所以，镇上积极地想办法，招商引资开办了社区工厂，她到社区工厂就业以后，一个月能挣上两千块钱。她就非常高兴，她对在外打工的丈夫讲，打工不用出远门，在家也能挣到钱，挣钱顾家两不误，老人孩子能照顾。到了社区工厂以后，面貌发生了很大的变化，精气神也好了，也不用“靠着墙根晒太阳，等着他人送小康”，靠自己勤劳的双手，也能挣到钱，也能脱贫 。

主持人：脱贫攻坚越是深入，就越要攻克 坚中之坚、解决难中之难。相比物质上的贫困，一些地方脱贫攻坚中存在的类似于“靠着墙根晒太阳，等着别人送小康”的“思想”问题也不能忽视。所以，今年的省《政府工作报告》也强调，要“注重扶贫与扶志、扶智相结合，激发贫困人口内生动力，实施贫困村提升工程，建立健全稳定脱贫长效机制”。怎样帮助群众树立脱贫信心，扶知识、扶技术、扶思路，变以前的“输血”变为今后的“造血”，也想听听两位的看法。

王书正：“输血式”扶贫，实际上我们的理解也就是，直接给予贫困户物质、资金上的支持，这种扶贫模式见效快，效果也明显，容易产生依赖思想。再一个就是，扶贫效果持续性差。“造血式”扶贫就是帮助贫困户树立信心，挖掘特长，传授致富技术，给予项目资金支持，来发展产业，以此达到长久发展，从根本上解决问题的目的。在实际工作中，我们感觉到，首先应当动员相关部门沉下身子，深入基层，深入调研，把脉问诊，开出良方，长远谋划。对于大多数贫困群众来讲，还应以“造血式”扶贫为主，首先要帮助群众转变观念，树立信心，树立勤劳致富的观念，抛弃破罐子破摔，等、靠、要的思想；其次呢，要开展技术技能培训，挖掘他们自身的优势，通过项目、资金的输血，支持发展产业，激活造血功能，走长久发展、彻底脱贫之路。最后，还要解决他们的水、电、路等基础设施的困难，为激活造血功能打好稳固的基础。

主持人：好，谢谢您。陈代表。

陈伦富：我们常说，有志者事竟成。贫困户也是一样，也要树立志气、志向，贫困群众是脱贫攻坚的对象，更是脱贫致富的主体，给钱给物只能管一时，不能管长久，为切实解决好一部分贫困群众不想干，不愿干，不会干的问题，我们主要从三个方面入手，一是扶贫先扶志，致富要先治心。贫困群众之所以贫困，不是因为他们不能致富，而是缺乏志气和信心，我们通过在全县79个贫困村，建立“民风积分超市”，大力开展“苦干脱贫光荣户”，“自强标兵”评选表彰活动，激发了贫困群众“我要脱贫”的强烈愿望。二是扶贫必扶智，治穷要治愚。坚持把教育扶贫作为断穷根的重要手段，倾力改善办学条件，建立完善助学体系，对2681名贫困学生落实教师一对一帮扶责任，2017年发放各类教育扶贫资金1100万元，让每一位贫困学生都上得了学，一个都不辍学。

主持人：有了文化、有了知识、有了技术，今后的脱贫路会越走越宽，也会越持久。

陈伦富：三是扶贫需强技，治贫要治本。坚持到村到户全覆盖，着力加强产业技术培训和就业技能培训。2017年累计培训贫困劳动力16329人次，力求每个贫困家庭劳动力至少掌握一项致富技能，增强贫困群众造血能力。

主持人：“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。”党的十九大报告对乡村振兴战略的阐述，为亿万农村群众描绘了美好的愿景。推动脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机结合、互促提升，是我省追赶超越发展的必由之路。在具体工作中，在今后的发展中，这两者如何实现有效衔接，相互促进？

陈伦富：这个对我们非常重要。乡村振兴是脱贫攻坚的催化剂。脱贫攻坚是小康的一个短板，把这个短板补齐了，实现全面小康，那是乡村振兴的中心目标，所以我们平利响亮地提出来：以绿色发展引领乡村振兴，打赢脱贫攻坚战，实现全面小康，建设“五美”平利。围绕提质增效，做好产业兴旺文章。我们平利县是陕西著名的“茶乡”，我们现在的茶园面积达到了18万亩，绞股蓝5万亩，这加起来就是23万亩，就实现了人均一亩园，户均一万元的目标。我们下一步就是围绕“乡村振兴”战略，打赢脱贫攻坚战。只要按照我们县上提出的“十三五”规划，建设“五个十万”的目标——就是要建10万亩精品茶园、发展10万亩绞股蓝、10万头生态猪、10万亩富硒粮油、10万亩中药材，推进农业供给侧结构性改革，大力培育新型农业经营主体。平利的资源非常丰富的，比如说我们的重晶石资源，储量3亿吨，当然我们要坚守环保红线，提升工业园区承载能力和孵化水平，重点抓好它的转型升级，延长它的产业链，增加它的附加值，给农民带来实惠。宜居问题，我们就是立足安居乐业，提升生态宜居水平，牢记“绿水青山就是金山银山”，狠抓环境保护和生态治理，围绕打造“全国最大的徽派民居建筑群”，提前完成“十三五”的异地扶贫搬迁任务，全面解决贫困户安全住房问题，统筹推进厕所革命，垃圾污水处理、村庄风貌改造、全面创建五星社区、建好美丽家园。我们抓住苏陕协作交流扶贫的机遇，大力兴建标准化厂房，筑巢引凤，促进产业转型升级。新建新社区工厂100家，帮助1万名贫困群众在家门口就业增收。生活富裕目标是乡村振兴的出发点和落脚点，其难点和短板是贫困人口，我们还是坚持始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务和一号民生工程，确保精准脱贫不漏一人，继续在全省保持领先的水平。紧盯“两不愁三保障”，突出产业就业搬迁和基础设施建设四大重点，完善推广新社区工程带动脱贫模式，新型农业经营主体带动脱贫模式，和“五重保障”健康扶贫模式，综合施策、八项质料，确保今年高标准完成31个村、1.15万人的年度减贫任务。二是聚焦深度贫困，确保综合推进；三是践行“三苦三真”，强化作风保障。坚持精准方略，下足绣花功夫，打赢打好脱贫攻坚战，补齐全面小康短板，建设生活美、生态美、产业美、城乡美、风尚美的“五美平利”。

王书正：脱贫攻坚与乡村振兴战略应当是相互支撑、相互促进、相辅相成的关系。在实际工作中，两者如何结合呢？一个是要抓住目前脱贫攻坚短期目标的任务完成，与乡村振兴战略长远计划的结合，制定好目标、规划。在具体工作中，就是要在抓贫困户收入提高、生活富裕的同时，认真谋划实施产业体系培育，生态环境保护、改善公共服务、提高治理能力、培育乡风文明等工作。另外，通过实施乡村振兴战略，加大对贫困地区、贫困乡镇教育、文化、卫生、交通、环境、产业、社保方面的投入，为长久脱贫、为防止返贫能够提供有效的保障。

主持人：好，谢谢您！十九大报告指出，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。报告强调，确保到2020年，我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽。解决区域性整体脱贫，做到脱真贫、真脱贫。今年的省《政府工作报告》提出，全年力争实现20个贫困县摘帽、99.7万贫困人口脱贫。脱贫攻坚工作任重而道远，二位嘉宾，你们怎么理解“脱真贫、真脱贫”中“真”字的含义？

陈伦富：“脱真贫”，就是要严格按照贫困户的识别标准，精准识别扶贫对象，做到符合政策的，一人不漏；不符合标准的，一人不进；扶真正的贫困户。“真脱贫”就是要针对每个贫困户的实际情况，精准对接“八个一批”的脱贫路径，确保每一户有安全住房、有长短结合的增收产业、有脱贫致富的内生动力。

王书正：这个“真”字，实际上就是深入实际、深入基层，要精准识别；在精准识别的基础上，精准施策，不能把脱贫攻坚工作当做一种临时性措施，要树立“富民之志”，要采取得力措施，要从根本上解决问题，要真正采取切实有效的措施，使贫困村从根本上解决贫困问题。

主持人：要如期完成十九大报告和省政府提出的目标和任务，二位认为，未来应该从哪几个方面着手？

陈伦富：一是狠抓搬迁建房。今年要全面完成“十三五”异地扶贫搬迁任务，彻底解决贫困户安全住房问题；二是要做实脱贫产业，围绕“十三五”我们提出的五个“十万”的目标，大力推行新型农业经营主体带动扶贫模式，深化“三变”改革，确保每个贫困家庭都有稳定的增收渠道。三是要抓好就业脱贫；四是强化综合治贫，完善五重保障健康扶贫模式，切实解决好因病致贫、因病返贫的突出问题。五是完善基础设施，全面启动路、水、电、气基础设施和公共服务建设，力争所有贫困村的基础设施基本达标。

王书正：未来的重点工作，我认为主要在两个方面实施突破，一个是在贫困地区发展产业上实施突破，通过发展产业，来达到长久致富，长远发展的目的；另外一个呢，通过对贫困户致贫原因的调查，最大的原因是因病、因残致贫，结合这个实际，应该加大医改力度，通过医改，通过顶层政策设计，通过实施优惠政策，来阻断因病致贫的问题，以减少贫困人口，以减少重新返贫。

主持人：过去5年，在全省上下的不懈努力下，陕西有501万群众告别绝对贫困，108.2万贫困人口迁出环境恶劣地区，住进新家园，全省人民生活得更有质量、更加舒心。

人民对美好生活的向往就是我们奋斗的目标。当前，全省脱贫攻坚工作已进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期，我们要认真学习贯彻党的十九大精神和省“两会”确定的各项任务要求，以时不我待、只争朝夕的状态投入工作、奋力拼搏，尽早完成我省脱贫攻坚目标，让贫困群众和全省人民一道同步够格迈入小康社会。

编辑： 钟莹