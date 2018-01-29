两会访谈|如何填好民生“答卷” 让群众共享发展红利?

省政协委员、省工商联副主席周建玲接受采访。

省人大代表、汉中市人民医院党委书记李峰接受采访。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 佘怡）民生是人民幸福之基、社会和谐之本。今年的《政府工作报告》中指出，过去的五年，是人民群众生活持续改善的五年，群众收入增速跑赢GDP，城乡居民收入差距进一步缩小。民生投入累计达1.73万亿元，教育、卫生、文化等基本公共服务实现全覆盖，各项社会保障水平明显提升。特别是脱贫攻坚力度之大前所未有，501万群众告别绝对贫困，108.2万贫困人口迁出环境恶劣地区，住进新家园。全省人民生活得更有质量、更加舒心。进入新时代，我们如何填好民生“答卷”，让人民群众共享发展红利？

主持人：陕西广播电视台融媒体中心访谈室今天邀请出席省“两会”的代表委员分别是：省人大代表、汉中市人民医院党委书记李峰，省政协委员、省工商联副主席周建玲。欢迎两位！

主持人：李代表、周委员，你们怎么看今年的《政府工作报告》？

李峰：作为新一届的代表，听了《政府工作报告》特别受鼓舞。我自己有几个体会，一个是觉得报告的站位很高，通篇都贯穿着党的十九大精神，特别是十九大的发展理念，推进咱们陕西的追赶超越和践行“五个扎实”。第二，我感觉到整个《报告》紧扣着发展是第一要务，我们陕西的经济在过去的一年，也是稳中向好的发展。第三，让我体会最深的就是以人民为中心，聚焦民生工程，特别体现了把人民群众的冷暖放在心上的这种为民情怀，让我们三秦百姓有更多的获得感。第四个体会就是，在未来的发展当中，坚持低调务实不张扬，埋头苦干，锐意进取，争创一流的拼搏精神。

周建玲：今年的《政府工作报告》，是思路非常清晰的一个报告，站位比较高，上承国家战略，下接陕西实际。第二,我觉得定位特别准，新时代政府工作报告中的“五个必须”，体现了“不忘初心，牢记使命”的主题。再一个，我觉得有几个数字特别让人震撼，特别是我们听的时候特别振奋。这两天，全陕西都知道咱们生产总值已经突破2万亿大关，农民居民人均收入超过1万元，城镇居民收入也超过了3万元，再一个就是咱们陕西的GDP排在第15名，我觉得这些数字特别能说明问题，就是拿数字说话，体现了陕西这五年来的成绩。

主持人：《政府工作报告》中提到的“扎实保障和改善民生”不仅仅是停留在纸面上的文字，更是你我身边能看得见的改变。李代表、周委员，你们对过去五年我省民生方面的改善有哪些切实的感受，给我们谈一谈。

李峰：说起改变，我自己的切身体会就是我们陕西医疗卫生、教育就业、脱贫攻坚、环境保护、经济发展……一项项民生工程，真正惠及百姓。在党的领导下，陕西人民也迸发出了惊人的毅力和干劲。结合自己的行业，感受最深的是深化医药卫生体制改革，健康陕西建设成绩显著，公立医院改革全面推行，分级诊疗推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，深入实施基层卫生工作能力提升计划，这次定的三年计划，让我们备受鼓舞，我们也期待着加强基层卫生能力的提升，这些都让老百姓在这场全面深刻地改革中得到切实的实惠。

周建玲：报告里提到“扎实保障和改善民生”，我觉得这是一个非常注重民生和改善民生的一个报告。报告中提到持续增强全省人民的这种获得感、幸福感和安全感这三个“感”，我就觉得这真是一个关于民生的报告，并详细安排了脱贫，还有就业、医疗、教育、环保等民生问题，特别把住房工作列了出来，充分体现了省委、省政府贯彻落实十九大（精神）关于住房制度的改革，要求坚决执行，而且安排也非常细致，也算《政府工作报告》里的一个亮点。？

主持人：“两会”开始前的一段时间，对代表委员来说最是最为忙碌的时候，大家都在为助推全省经济社会发展，创造美好生活收集、倾听来自基层的声音，带来大家关注的问题。那么，今天在座的两位带来了哪些与民生相关的建议与提案呢？我们就来了解一下。先问问李代表，您是从事医疗方面的工作的，您关注的问题是什么？

李峰：前面我也说到了这种感受，但是我最关注的是基层卫生队伍的人才建设，前期我也做了一些调研。作为新一届代表，也想关注老百姓最关注的。我是医疗行业的，我就关注基层人才建设。我觉得现在基层,第一健康守门人就是村医这一级。

主持人：这个内容也是您这次参会带来的建议？

李峰：对，村医这一级，他们是公共卫生事业的第一道防线。公共卫生项目的完成，还有一部分村民的基本医疗，都在村医这一级，所以，村医这一级的人才梯队建设，应该引起政府的关注。现在村医这个队伍（存在的问题），第一是学历低，第二个职称低，第三年龄老化，所以我认为加强第一防线，第一道守门人的基层队伍建设最重要。我的建议简单说就是，要有建进口机制、出口机制，还有保障机制。这三个机制建立起来之后，第一，人才能够引得进，第二人才可以留得住，第三他在这里能够成长，最终成才，发挥他的作用。我建议从以下几个方面，一个是探索乡村卫生室一体化管理模式，让乡村医生由乡村卫生院统招，形成镇招村用，所有的卫生室都有卫生院的派出机构，卫生院对各个卫生室实行一体化管理。第二个，能不能由政府公共财政负担乡村医生必要的培训费，实行定向培养，解决基层医生能力提升的难题。第三，综合考虑乡村医生工作的实际情况、服务能力和服务成本，采取购买服务这种方式，保障乡村医生有合理的收入水平。 第四，政府能逐步建立出台“乡村医生社会养老保险暂行办法”，进一步提高村医的养老保障水平，让基层能够完成基本医疗的公共服务，这才是解决老百姓看病难最关键的一道防线。

主持人：周委员，我知道今年省“两会”你也带来了相应的提案，给我们说说您带来的提案内容是什么？

周建玲：我今年有一个提案就是如何精准扶贫，如何打赢这个套路拳，我觉得是把它作为一个套拳在打。脱贫只是脱现在，我们如何能让脱贫脱得长久，能真正有效地脱贫，我觉得还要在教育上下功夫。

主持人：嗯，是一套组合拳。

周建玲：对，真的是一套组合拳。因为我对扶贫做了深入调研，而且也有切身体会。我们（在）陕西省旬邑县包一个村，非常有体会。我们企业进村，党员进户，我们不光是脱贫，他家里为什么贫都要找出原因来，所以我们也发现了很多问题，比如说技术上……我们就请一些相关的技术人员来指导。旬邑那个地方苹果很好，我们就从杨凌的农科大（西北农林科技大学）给他找一些教授来培植果树，教他们如何更高产的种苹果树。根据切身体会，我觉得扶贫是个长久战，真的要从教育上下手，多一些在他们乡镇，无论是政府出钱也好、集资也好，或者企业捐钱也好，给他们多搞一些夜校，帮他们培养一技之长，有技能。还有给政府也提出一个问题，就是关于贫困地区子女们上学的问题，希望教育均衡问题能贫困地区得到改善。

主持人：在教育方面加大投入，加大力度。

周建玲：对，有一技之能，把输血变成造血，让他自己就有能力脱贫。如果改变了他们的思想，改善了他们的思维，我相信他一定会主动去脱贫。

主持人：我觉得您这句话说得好，从被动变为主动，从输血变为造血。周建玲：对，就是我觉得脱贫，一定是慢工出细活，而不是蜂拥而至，我们今天全去扶贫，到某一个村（捐赠）让它（富起来），那个很简单，大家、企业家捐点钱，立刻就“扶贫”了，但是如何能让他自己有能力脱贫，我觉得是最重要的！

主持人：对，找出原因，找准对策。

周建玲：我们从调研里面看到很多致贫（现象），不是单方面的问题，一定要多管齐下。

主持人：原因很多，解决的对策也应针对不同原因采取不同策略。

周建玲：对，我今年提出来就是关于教育上加大力度，政府加大力度，包括咱们民营企业家下大功夫去帮他们教育扶贫，不光是给点儿钱、给个产业，这他未必能干得了，必须要培养他们，让他们自己有技能，愿意去主动脱贫。

主持人：对，这是关于脱贫攻坚方面的建议。

周建玲：我还有一个提案，是个小话题，但是却是个大文章。我们每个人在生活中可能都有接触自媒体，我们的微信圈、微博圈，大家都能看到各种各样卖食品的，放几张漂亮的图片，打上有机的、生态的、无添加剂的，重要的一点，是因为微信圈都是朋友友谊来支撑的。我觉得更容易让人信任，但是信任的背后，我们大家都忽略了一个很大的问题，就是这个食品安全谁来监管？三不管地带，微信、微博上面注册很简单，一个电话号码认证个身份就行了，但是所经营的这个人有没有相关资质，来做食品的人有没有健康证，加工源头是哪里？然后这些（食品）材料的有机、无添加都拿什么来证明？所以我觉得这是个大问题，一旦出现问题的话，你连维权都没地方。所以我觉得，这应该是国家层面去关心的。

主持人：今年的《政府工作报告》提出，2018年要坚持在发展中保障和改善民生，持续增强全省人民的获得感、幸福感、安全感。顺应人民对美好生活的向往，围绕人民群众关心的问题精准施策，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。两位嘉宾，你们对《报告》中这段话有什么感触？又是怎样理解的？

李峰：医疗与健康，是关乎民生的大业。一直以来，政府和群众高度关注医疗健康领域，民生最基本的保证，除了衣食住行之外，就是生病就医了。从本世纪初老百姓看病难问题，再到后面的改善民生，政府出台很多政策，推行新农合政策，创新医联体模式，民生已经得到了很大改善，但是还不够。所以，要在发展中保障和改善民生，一手要抓发展，另一手要抓改善民生。抓民生就是保证医疗惠民政策落地，一定让它掷地有声，落到实处。抓发展核心，就是要提升医疗技术水平，让人民群众看好病、少花钱。我认为，未来五年，要让科技创新有力地支撑健康陕西战略，健全支撑民生改善和可持续发展的技术体系。二是加快医疗人才培养，医疗人才维系医疗学科兴衰，技术创新依靠人才支撑，按照学科人才成长内在规律制定人才培养对策。三是要以健康医疗大数据应用改善民生服务，主要是让健康数据“多跑路”，让人民群众“少跑腿”，更好地推动分级诊疗落地，加快远程医疗普及，实现医联体优质医疗资源共享，推动精准医疗的发展。其实这也是健康扶贫一种新的模式，让老百姓能够接得住，能够真正受益。

主持人：这才是最关键的。

李峰：对对。

主持人：周委员。

周建玲：首先我听到这段话特别感动，获得感，幸福感，安全感这三个“感”让我就特别感动。我觉得政府是特别贴进老百姓，是为我们老百姓去想了。还有我觉得真是为我们老百姓画出了一个美好的蓝图。报告中的这“七个有”促进了社会公平正义，让每个人都能平等。民生工程本来就是暖心工程，这“七个有”更是暖心的话语。

主持人：嗯，包括了我们生活的方方面面。

周委员：对，各个方面都有了。

主持人：《政府工作报告》中指出，2017年，我省扎实保障和改善民生，持之以恒落实各项民生政策，完成民生支出3970.8亿元。民生问题涉及范围广，衣食住行、就业、养老样样都关系民生，随着社会发展进步，人们对美好生活的追求和感受也有了更高的要求，问问两位嘉宾，对新时期我省的民生工作还有哪些方面的期盼？

李峰：作为基层医院的代表，我感受到了群众对看病就医的更高要求，也更多关注了医疗卫生行业对改善民生的新转变，我们更期待三大转变：一是城市公立医院综合改革全覆盖。2017年城市公立医院综合改革实现全覆盖，特别是启动城市公立医院综合改革示范。城市公立医院迎来各项改革新政，特别是实行药品零差价、医疗机构按照药品通用名开具处方，并主动向患者提供取消处方外流限制，实行薪酬制度改革，降低大型设备的检查费用，严格控制药占比等等，这些政策都实现了最大限度让利患者。二是分级诊疗试点范围扩大。2016年，国家在70%的地市开展分级诊疗试点。2017年，试点地区将扩展到85%的地市，特别是以慢性病和重点人群为切入点，做实做细签约服务，家庭医生（团队）签约服务覆盖率达到30%以上，这将更大范围地让群众实现小病不出村，大病不出县，惠及更多老百姓。三是医疗反腐升级。国家不断加强卫生计生行风建设，特别是“九不准”规定，继续开展大型医院巡查工作，完善行业禁入制度，探索建立守信激励和失信惩戒机制，建立用药和医用高值耗材公开公示制度，以及重点领域专项整治等，同时开展了廉洁风险防控机制建立，这些做法也给卫生系统营造了更加清明的医疗环境，让广大群众放心就医。

周建玲：我们大家都在期待更多的民生福祉惠及千家万户。我们期盼有更多收费合理的托儿、幼儿机构；我们期盼教育均衡，让我们的孩子在一个起跑线上；我们期盼医疗机构的均衡发展；期盼让更多的老人有尊严的安享晚年。

主持人：解决民生问题不能一蹴而就，按照党的十九大报告的要求，要“一件事情接着一件事情办，一年接着一年干”。李代表、周委员，结合你们各自的工作和调研，你们认为做好民生工作关键是什么？

李峰：民生，就是人民心声，要满足人民需求，惠及人民群众是民生关键。医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是最大的民生问题。新医改就是解决医疗民生问题的关键。新医改中讲到建立四项基本体系，即公共卫生服务体系，医疗服务体系，医疗保障体系，药品供应保障体系。医改的关键可用五个关键词体现，分别是：政府主导、倾向基层、全民覆盖、均等化、公益性。医疗服务价格调整，政府卫生投入明确增幅，公立医院管办分开、改革以药补医、规范运行机制和卫生投入机制，这些关键因素都成为民生改善的切入点和落脚点。

周建玲：我觉得，做好民生工作最重要的事情，就是要接地气。我觉得《政府工作报告》就非常接地气，能为我们民生想的那么多、那么周到，解决贫困问题等等……这次连住房清单都列出来了，未来的这个工作虽然任重道远，但我们更看到了希望！

主持人：人民的美好生活需要日益增长，而坚持在发展中保障和改善民生也是一项长期、系统、艰巨、复杂的工程。面对新时代、新气象、新作为，作为新一届的代表、委员，该如何履行好自己的职责？

李峰：发展民生、改善民生任务艰巨，工程复杂，涉及面广，作为新一届的人大代表，更感觉到身上这份责任重大和使命的光荣。我会立足行业，站位汉中，展望全省，代表人民意志，依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用，经常走访联系群众，听取和反映他们的意见和建议，并在行业经济和社会发展中发挥模范带头作用，为陕西的经济发展建设建言献策！

周建玲：我觉得政协委员不是用来炫耀的，这是一份责任，这份责任在我的身上也很重。既然是责任，我就会把这个责任担当到底！

主持人：您觉得这份责任主要体现在哪些方面？

周建玲：嗯，体现在我平时的生活中，我会时刻关注民生问题，比如我提交的提案大多都涉及民生问题，这些都是从平时生活中积累来的，看到老百姓的生活，老百姓的一些反映，比如教育问题、食品安全问题、脱贫问题……都是咱们老百姓最关心的问题，我也就更加关心。老百姓关心什么，政协委员就应该去关心什么，你是帮老百姓在说话，把老百姓的心声说给政府的，所以我一定会听取老百姓的心声！

主持人：李代表，您对陕西未来追赶超越还有哪些期盼，也给我们畅想一下。

李峰：《政府工作报告》中总结了过去五年陕西经济社会发展所取得的可喜成绩，令人十分振奋，三分之二的内容着重描绘了未来五年的蓝图，也是回应人民对陕西未来追赶超越目标的期盼，我们也是充满信心和期待！作为省人大代表，人民的期盼就是我们的期盼。今年的《政府工作报告》用8个方面重点工作回应人民对美好生活的向往和期盼，我也想借用习近平总书记说过的“8个更”畅想人民期盼：更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境、更丰富的精神文化生活！

主持人：2017年是陕西发展历程中砥砺奋进的一年，全省追赶超越的步伐明显加快,经济社会发展进入了新时代。2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。蓝图已经绘就，只待不忘初心、凝心聚力地奋斗与实干，收获与美好就在咫尺！

编辑： 高政超