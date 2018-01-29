陕西气象台发布道路结冰黄色预警 请注意防范

西部网讯 陕西省气象台2018年1月29日19时00分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来12小时延安南部及铜川、宝鸡、杨凌、咸阳、西安、渭南、商洛等地将出现对交通有影响的道路积雪结冰，请注意防范。
防御指南：
1.交通、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作；
2.驾驶人员应当注意路况，安全行驶；
3.行人外出尽量少骑自行车，注意防滑。
编辑： 钟莹
娱乐2017年初，16岁的王源作为中国青年代表在联合国发表全英文演讲，呼吁关注优质教育，自信淡定，向世界传达中国青年的声音。01-29
娱乐照片中，两人情侣打扮，玩自拍十分恩爱。汪明荃罗家英罕见秀恩爱 周末海边郊游自拍玩的欢 01-29
娱乐黄渤激动点赞：“炙热的感情与极冷的天气相融合，一个人与大自然抗争，太超乎想象了，非常不容易！”01-29
娱乐央视推出的《国家宝藏》，口碑与收视率持续双赢，掀起了一股弘扬中国历史和传统文化的热潮。01-29
娱乐而在上周一曲“逆袭”的张韶涵本周经历大起大落，位列第六，张天则是暂无起色，另外，李圣杰因本场垫底而淘汰。01-28
娱乐尽管有档期、排片等客观因素存在，但一部电影不能在市场得到很好的反响，绝大部分原因还是自身质量不够过硬。01-28
娱乐2018年1月26日，香港，周慧敏在红馆开唱。01-28
娱乐照片中，刚刚出浴的关晓彤头发微湿，穿着舒适的家居服，看起来十分惬意，皮肤也是非常好。关晓彤晒素颜自拍心情好 01-26
娱乐别说我矫情，其实真的很坚强，只是在这一段时间里，我真的真的心和身体累到喘不动气让我很压抑，对不起，让你们担心，更对不起我自己。01-26
娱乐越来越多的“跟风”节目也纷纷涌现，各种主打“朗读”的节目和“大会体”节目出现在各大电视台，观众对这类节目的审美疲劳也开始出现。01-26
娱乐近日《这就是街舞》节目组放出一组易烊千玺跳舞时的照片，照片中易烊千玺穿着红色嘻哈装，眉眼凌厉，跳起舞来帅气十足。01-26
娱乐 一天的互动结束后，徐峥感慨道：“温暖包带给孩子们的不仅仅是里面的13件过冬衣物和学习用品，还是心灵关怀的重要载体。01-26