找工作的朋友注意 2月西安将举办12场招聘会

西部网讯（记者 鄢山宇）2月份，西安市人社局人才服务中心、职业介绍服务中心将举办12场招聘活动，为各类劳动者和用人单位搭建交流平台。这12场招聘活动求职者均免费入场求职。
一、西安市人才服务中心举办1场招聘活动
28日（周三） 综合类供需招聘会
地址：西安市南二环西段123号富秦大厦（含光路与南二环交界向西200米路北，老三届对面）。
乘车路线：乘K631、411、216、308、608、游7、32、218、258、二环环线（人才市场站）下车即到。
注：人才中心招聘活动均于9:00—13:00进行。
二、西安市职业介绍服务中心举办11场招聘活动
（一）建工路人力资源市场招聘会8场
1日（周四） 民营企业招聘供需洽谈会
6日（周二） 急聘岗位供需洽谈会
7日（周三） 人力资源供需洽谈会
8日（周四） 中小企业综合招聘会
13日（周二） 服务型企业综合招聘会
14日（周三） 人力资源供需洽谈会
27日（周二） 春风行动系列活动——人力资源综合招聘会
28日（周三） 春风行动系列活动——人力资源综合招聘会
地址：建工路28A号市人力资源和社会保障大厦一层
乘车路线：乘37、208、227、228、242、308、351、526、700、702路至东新城市花园站下车，什字向东100米路南即到。
（二）大麦市街人力资源市场招聘会3场
2日（周五） 人力资源综合招聘会
9日（周五） “西部家政”专场招聘会
23日（周五） 春风行动系列活动首场招聘会—外来务工人员综合招聘会
乘车路线：乘7、43、15、45、201、215、302、407、611、612、23、205、206、222、221、300、K630至桥梓口站下车，什字向北200米即到。
注：职介中心招聘活动均于9:00—12:00进行。
编辑： 高政超
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