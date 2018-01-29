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找工作的朋友注意 2月西安将举办12场招聘会

时间：2018-01-29 19:10:14  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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找工作的朋友注意 2月西安将举办12场招聘会

2月份，西安市人社局人才服务中心、职业介绍服务中心将举办12场招聘活动，为各类劳动者和用人单位搭建交流平台。这12场招聘活动求职者均免费入场求职。

西部网讯（记者 鄢山宇）2月份，西安市人社局人才服务中心、职业介绍服务中心将举办12场招聘活动，为各类劳动者和用人单位搭建交流平台。这12场招聘活动求职者均免费入场求职。

一、西安市人才服务中心举办1场招聘活动

28日（周三） 综合类供需招聘会

地址：西安市南二环西段123号富秦大厦（含光路与南二环交界向西200米路北，老三届对面）。

乘车路线：乘K631、411、216、308、608、游7、32、218、258、二环环线（人才市场站）下车即到。

注：人才中心招聘活动均于9:00—13:00进行。

二、西安市职业介绍服务中心举办11场招聘活动

（一）建工路人力资源市场招聘会8场

1日（周四） 民营企业招聘供需洽谈会

6日（周二） 急聘岗位供需洽谈会

7日（周三） 人力资源供需洽谈会

8日（周四） 中小企业综合招聘会

13日（周二） 服务型企业综合招聘会

14日（周三） 人力资源供需洽谈会

27日（周二） 春风行动系列活动——人力资源综合招聘会

28日（周三） 春风行动系列活动——人力资源综合招聘会

地址：建工路28A号市人力资源和社会保障大厦一层

乘车路线：乘37、208、227、228、242、308、351、526、700、702路至东新城市花园站下车，什字向东100米路南即到。

（二）大麦市街人力资源市场招聘会3场

2日（周五） 人力资源综合招聘会

9日（周五） “西部家政”专场招聘会

23日（周五） 春风行动系列活动首场招聘会—外来务工人员综合招聘会

乘车路线：乘7、43、15、45、201、215、302、407、611、612、23、205、206、222、221、300、K630至桥梓口站下车，什字向北200米即到。

注：职介中心招聘活动均于9:00—12:00进行。

编辑： 高政超

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