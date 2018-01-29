渭南：醉酒男又哭又闹错过高铁 暖心民警改签后护送上车

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 杜鹏 渭南台记者 张敏杰）1月28日晚上，宝鸡的罗先生酒后到渭南北站乘高铁时，却怎么也找不到身份证，随后情绪失控又哭又闹，错过了当次高铁。好在车站民警帮他改签，安排接站，他才顺利回了家。
当晚6点20分左右，渭南北站候车大厅安检处置台附近，一位50多岁男子刚进站，就拿着一张去往宝鸡的高铁车票和手机向执勤民警哭诉：他的身份证找不见了，而且语言混乱，身上散发着浓烈酒味。执勤民警赶忙上前询问。
民警：“你几个人？”
旅客：“一个人。”
民警：“你一个人来坐车？喝酒了？”
旅客：“稍微（喝）了一点。”
当着民警的面，男子掏出钱包左找右找，还是找不到身份证，情急之下拨打了一个电话让民警接听。随后又突然坐在地上边哭闹边双手拍地，还用拳头砸向自己头部。民警发现接听的是男子女儿的电话。
民警：“你是他女儿，是吧？……你父亲喝多了，他现在还没有给我说（清）什么，后来只是说给我在找（身份证），然后他就坐到那儿哭了。”
民警得知，这名男子是宝鸡人，独自一人来的渭南，女儿还在外省，没人能立即接走他。
渭南北站派出所执勤民警李乐楠：“我就先跟我们的教导员，还有另外一名安检队长，一块把这名乘客扶到了另外一旁的座位上，然后安抚他的情绪，并且找人给他倒了一些热水，进行了一些简单的醒酒。”
在核实身份后，民警赶紧护送他来到乘车处，但仍没赶上发车时间。随即帮他将高铁改签为紧跟的G429次，并将时间告知其女儿，安排接站。晚上8点50分，罗先生女儿给民警回复短信说“我叔叔已经接到我爸了，麻烦你们了，谢谢”。
据了解，最近渭南北站发生多起旅客酒后误车事件，临近2018年春运，提醒旅客出门尽量不要喝酒。
渭南北站派出所教导员蔡俊超：“在此临近春运之际，我向广大旅客进行提醒：这个饮酒以后，出行尽量有家属陪同或者有同行人；在遇到列车晚点时，请及时与工作人员进行联系，以免耽误自己的行程。”
编辑： 钟莹
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