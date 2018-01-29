春运期间全省预计发送旅客5315万 这些时段客流量大

西部网讯（记者 刘望）今年春运从2月1日开始至3月12日结束，共计40天。由于春节假期较往年推后，陕西省公安厅交警总队预测，节前客流相对平缓，节后学生流、务工流、旅游流返城叠加，呈现“前松后紧”态势。

春运期间，全省预计发送旅客5315万人次，总量与去年基本持平。其中，公路3418万人次，同比下降218万人次，降幅6%。受春节假期高速公路小型客车免费政策影响，驾车返乡客流同比有较大增长，预计春运期间高速公路客流量较往年增长大约5%。

公路交通流量将出现5次高峰 2月1—14日压力大

第一个交通流量高峰预计将出现在2月1—15日（腊月十六至除夕）；第二个交通流量高峰预计将出现在2月7—15日（腊月二十二至除夕）；第三个交通流量高峰预计将出现在2月16—22日（正月初一至初七）；第四个交通流量高峰预计将出现在2月28—3月3日（正月十三至正月十六）；第五个交通流量高峰将出现在3月3—12日（正月十六至正月二十五）。

届时，各市城区客运场站、货物市场、商圈等周边区域以及部分主干道路、市区主要的出城路口、主要县乡农村道路将会出现短时间的潮汐式交通压力，有可能出现车辆滞留路面和缓慢通行现象。其中，2月13日至14日上午，各城市快速路出城方向的车辆出城时交通压力相对较大，可能出现车辆积压排队现象。

这些时段交通流量大 或将临时交通管制

全省主要旅游景区（点）流量将会有大的增加，铜川照金、玉华宫、药王山景区，宝鸡法门寺、眉县汤峪温泉、太白山森林公园、岐山周公庙、周原遗址、凤翔灵山，延安的宝塔山、枣园、万花等重要景区以及礼泉袁家村、东黄小镇、兴平马嵬驿、乾县乾陵、渭城汉阳陵、泾阳乐华城、伏茶小镇等短途旅游将迎来旅游高潮，特别是2月16日（正月初一）法门寺景区周边车流人流将会暴涨，景区附近将根据车流情况临时交通管制。

周至楼观台道教文化展示区、财神庙景区群众祭拜老子、财神活动，临潼景区以华清池沿线、兵马俑沿线，户县草堂寺、重阳宫等景点车流、人流将增大。特别是蓝田正月十五水陆庵古会、二月二华胥祭祖等大型活动交通流量较大。

编辑： 高政超