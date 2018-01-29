陕西省委宣传部领导看望慰问著名歌唱家贠恩凤。

西部网讯（记者 刘望）1月29日下午，省委宣传部副部长李彬与省文明办专职副主任鲍贻勇来到陕西省人民医院，看望伤病中的老艺术家贠恩凤。

询问了贠恩凤的伤情后, 李彬副部长代表省委宣传部向贠恩凤送上鲜花，叮嘱她保重身体，安心养伤。贠恩凤表示，她原计划在春节期间还有许多场慰问演出，伤好后要坚持到群众中去，把耽误的演出补上。

著名歌唱家贠恩凤演唱了大量陕北传统民歌和民族风格的歌曲，曾先后被授予全国先进工作者、全国优秀文艺工作者称号。2014年与2015年，贠恩凤分别获得“三秦楷模”“时代楷模”荣誉称号并荣登“中国好人榜”。2016年2月,贠恩凤参加中央电视台春节联欢晚会，演唱代表作《山丹丹开花红艳艳》。

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编辑： 高政超