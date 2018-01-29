刘宝琴：全方位提升卫计服务水平 全周期维护群众健康

西部网讯（记者 彭芬 刘望）“到2020年建立基本医疗卫生制度；到2035年居民主要健康指标进入达到高收入国家水平；到2050年建成与社会主义现代化强国相适应的健康陕西。”在今年的陕西“两会”上，省人大代表、省卫计委主任刘宝琴在接受西部网、陕西头条记者采访时表示，今年，陕西将以创新观念、深化医改、落实政策、改善服务为重点，切实提升医疗服务质量，提升群众健康获得感。

健康扶贫斩病根拔穷根 医改提升群众获得感

刘宝琴介绍，2017年，陕西全力推进健康扶贫，切实深化医改，改善医疗服务，加强作风行风建设，人民健康水平不断提高，全省卫生与健康事业迈入新时代。

健康扶贫是脱贫攻坚的重要一环，陕西的思路是“一手抓精准施治斩病根减存量，一手抓疾病预防断病源控增量。”刘宝琴介绍，去年陕西建立完善新农合、大病保险、医疗救助、补充保险“四重保障”体系，并将贫困人口大病起付线降至3000元，住院报销比例提高10%。实施大病救治一批、慢病签约一批、重病保障一批“三个一批”行动，实施贫困地区基层医疗服务能力三年提升计划和疾病预防控制“八大行动”，从源头上减少了因病致贫返贫的发生。

刘宝琴说，去年陕西陆续出台12个医改政策文件，“三医联动”政策逐步落地生根。全省所有二级及以上城市公立医院全面取消药品加成，同步开展医疗服务价格调整；异地就医直接结算网覆盖省内507家医疗机构，跨省覆盖31个省份；在全国率先实施城市公立医院药品和耗材“两票制”。陕西医改处在全国第一方阵。

全方位提升卫计服务水平 构建大卫生大健康格局

刘宝琴说，新的一年，省卫计委将通过促改革、补短板、强弱项、优服务，提供更优质的医疗卫生服务，为陕西实现追赶超越发展提供健康保障。

刘宝琴表示，2018年要加快实施健康陕西战略，积极构建大卫生大健康格局，推动从“以治病为中心”转向“以健康为中心”、从注重“治已病”转向注重“治未病”，全方位全周期维护人民健康。

刘宝琴说，陕西作为全国综合医改试点省，目前已经啃掉了一些“硬骨头”，新的一年要继续深化医改。“目前陕西在深化医改、生育政策调整、公共卫生服务、健康扶贫、中医药发展等方面已经形成较为完善的政策框架和体系，今后一个时期，我们更多的不是把精力放在研究出台政策上，而是扑下身子推动政策落地落实。”

刘宝琴说，今年陕西将以方便人民群众看病就医为着眼点优化服务流程，以提升医疗服务质量为重点改进服务模式，以引导优质资源下沉为手段提升医疗服务同质化水平，以加快信息技术应用为手段发展智慧医疗，全方位提升卫计系统服务水平。

编辑： 谢卓