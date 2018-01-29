陕西公立医院薪酬制度改革试点扩大至所有设区市

西部网讯（记者 彭芬）近日，陕西省人社厅、省财政厅、省卫生计生委、省中医药管理局印发《关于扩大公立医院薪酬制度改革试点范围的实施方案》，决定在全省扩大公立医院薪酬制度改革试点范围，在现有宝鸡市、延安市、汉中市三个试点的基础上，将试点范围扩大到我省所有设区市。

《实施方案》要求新纳入的市至少选择1家公立医院开展薪酬制度改革试点。试点地区要制定开展试点工作实施方案，及时总结试点经验，鼓励试点医院积极探索，推进医疗、医保、医药联动改革。已开展试点的宝鸡市、延安市、汉中市要按原计划做好试点评估总结，为全省提供鲜活经验。

据悉，试点时限为1年。扩大试点，旨在探索建立符合医疗行业特点、体现以知识价值为导向的公立医院薪酬制度，这是深化医改的重要内容，开展试点探索，推动建立多劳多得、优绩优酬的激励机制，对确立公立医院激励导向和增强公立医院公益性，调动医务人员的积极性、主动性、创造性，推动公立医院持续健康发展，具有重要意义。

编辑： 谢卓