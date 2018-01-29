华山长空栈道上“最危险的扫雪人”

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 张田鑫 杨璐）最近几天，渭南华山景区连续降雪，在最惊险的长空栈道上，工作人员拿着扫帚、铁锨，搭着保险绳索清扫积雪，另一边侧身就是万丈深渊，他们成为了“最危险的扫雪人”。

长空栈道是华山景区南峰附近的一处景点，被称为华山险道的险中之险，受降雪影响，目前处于关闭的状态，但是工作人员按照要求，降雪过后系好安全绳索，坚持清扫积雪。

华山景区长空栈道工作人员张冬冬：“我们每次下来每个人都系好安全绳。我们在这儿时间比较长，所以也熟悉一点儿。系好安全绳，先保证自己的安全。再戴上耳套、帽子。”

进入冬季，张冬冬和他的同事工作时间都住在山上，只要有积雪就要清扫，清扫过程中，因为穿的厚棉袄，有时候还需要侧身经过。

华山景区长空栈道工作人员张冬冬：“我在前面用大雪橇把雪铲掉，我同事后面再用扫帚扫。扫完以后，下面还有一些细微的小雪，有时候刮风还会飘下来一些积雪。我们用这个小笤帚把它扫一下，如果上面还有雪的话我们会撒一点儿盐。”

清扫一次需要一个多小时。不过张冬冬和他的同事们有一个绝活：一边清扫，一边可以轻松的接打电话、欣赏风景，毫不畏惧这华山的险中之险。

华山景区长空栈道工作人员张冬冬：“平时我们就在山上住的，冬天天气冷一些，但是我们一出门就能看到风景，非常漂亮，所以也很开心。”