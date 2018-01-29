韩勇当选陕西省政协主席 陈强等9人当选省政协副主席

政协陕西省第十二届委员会主席、副主席和秘书长选举产生。
西部网讯 今天（1月29日）下午，陕西省政协十二届一次会议举行第三次全体会议。
会议选举韩勇为政协陕西省第十二届委员会主席；选举陈强、祝列克、张道宏、李晓东、李冬玉、杨冠军、王卫华、刘宽忍、王二虎为政协陕西省第十二届委员会副主席；选举闫超英为政协陕西省第十二届委员会秘书长；101名委员当选为政协陕西省第十二届委员会常务委员。
韩勇同志简历
韩勇，男，汉族，1956年10月生，吉林九台人，1974年6月参加工作，1976年4月加入中国共产党，中央党校研究生学历。
现任陕西省政协主席、党组书记。
1974.06—1977.03 吉林省九台县苇子沟公社下乡知青、大队长、党支部书记
1977.03—1980.01 吉林大学法律系法律专业学习
1980.01—1984.01 吉林省人民检察院书记员，党组秘书、助理检察员
1984.01—1985.02 吉林省长春市二道河子区人民检察院副检察长（挂职）
1985.02—1991.01 吉林省人民检察院副处长、处长、检察委员会委员（其间：1989.09—1990.01中国高级检察官培训中心学习）
1991.01—1992.12 吉林省榆树市副市长（挂职）
1992.12—1996.01 吉林省松原市人民检察院检察长、党组书记
1996.01—1997.12 吉林省人民检察院副检察长兼反贪局局长
1997.12—1998.04 吉林省纪委常委
1998.04—2004.07 吉林省纪委副书记、省监察厅厅长（其间：2000.02—2000.06吉林省中青年干部赴美培训班学习；2003.03—2004.01中央党校一年制中青年干部培训班学习）
2004.07—2010.12 新疆维吾尔自治区党委常委、组织部部长（2004.03—2006.01中央党校研究生院国际政治专业学习）
2010.12—2013.07 新疆维吾尔自治区党委副书记、组织部部长、党校校长
2013.07—2015.04 新疆维吾尔自治区党委副书记、党校校长
2015.04—2016.01 新疆维吾尔自治区党委副书记，新疆生产建设兵团党委书记、政委，中国新建集团公司董事长，正部长级
2016.01— 陕西省政协主席、党组书记
中共第十八届中央候补委员，中共十七大、十八大、十九大代表。第十三届省委委员，省第十三次党代会代表。省十三届人大代表。省十二届政协委员。
编辑： 钟莹
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