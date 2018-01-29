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西安284路公交配车增至20部 可扫长安通二维码支付

时间：2018-01-29 15:51:09  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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西安284路公交配车增至20部 可扫长安通二维码支付

为了方便西安北郊惠泽居小区市民的出行，1月30日，284路将全线更换新纯电动车，同时线路配车由15部增加至20部。另外，新车刷卡机增加了扫二维码功能，乘客可通过长安通二维码进行扫码支付，享受刷卡同等优惠。

西部网讯（记者 鄢山宇）为了方便西安北郊惠泽居小区市民的出行，1月30日，284路将全线更换新纯电动车，同时线路配车由15部增加至20部。另外，新车刷卡机增加了扫二维码功能，乘客可通过长安通二维码进行扫码支付，享受刷卡同等优惠。

284路由惠泽居小区开往文景路•凤城七路口，配车15部，线路长度13千米，沿途设置16站，首末班时间：惠泽居小区首班6:00、末班20:00，文景路•凤城七路首班6:30、末班20:30，主要为工作型客流。

编辑： 高政超

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