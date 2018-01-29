西安284路公交配车增至20部 可扫长安通二维码支付
时间：2018-01-29 15:51:09
来源：西部网-陕西新闻网
作者：鄢山宇
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西安284路公交配车增至20部 可扫长安通二维码支付
为了方便西安北郊惠泽居小区市民的出行，1月30日，284路将全线更换新纯电动车，同时线路配车由15部增加至20部。另外，新车刷卡机增加了扫二维码功能，乘客可通过长安通二维码进行扫码支付，享受刷卡同等优惠。
西部网讯（记者 鄢山宇）为了方便西安北郊惠泽居小区市民的出行，1月30日，284路将全线更换新纯电动车，同时线路配车由15部增加至20部。另外，新车刷卡机增加了扫二维码功能，乘客可通过长安通二维码进行扫码支付，享受刷卡同等优惠。
284路由惠泽居小区开往文景路•凤城七路口，配车15部，线路长度13千米，沿途设置16站，首末班时间：惠泽居小区首班6:00、末班20:00，文景路•凤城七路首班6:30、末班20:30，主要为工作型客流。
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体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
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文化陕西省2018年全省文化局长会议在西安召开。会议传达学习全国文化厅局长会议精神，总结2017年全省文化工作，安排部署2018年重点工作。01-22
文化2018年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动启动仪式在陕西省汉中市西乡县举行。01-19
文化“华州皮影”起源于2000多年前的汉代、兴盛于唐宋、明清为鼎盛时期，被国家和陕西省列入非物质文化遗产名录。01-18
文化双方合作建设古代壁画典型颜料库，将填补我国古代壁画颜料库建设的空白，极大提升我国古代壁画的保护研究水平。01-18
文化让文物走进音乐殿堂，让音乐文化走进老百姓的心里，让更多的人领略到古代音乐千古不泯的魅力。01-17
文化传达学习全市文化产业工作会议和临潼区委十七届五次全会精神，总结2017年文化产业工作情况，谋划2018年文化产业发展有关工作。01-16
文化在全市152个镇1948个村普遍建立起乡贤文化促进会，使乡贤精神、榜样力量，熠熠生辉、润泽天汉。01-16
文化多年来，陕西音乐界致力于用老百姓喜闻乐见的音乐形式反映人民生活，传递向上向善的正能量。01-12
三农经过多年持续不懈的奋斗,截至目前,我国像程志远一样爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民规模已经超过1400万人。01-29
三农截至2017年12月底,全国累计投入深松作业机具22.6万台(套),共完成农机深松整地1.76亿亩,超额完成年度目标任务。01-29
三农此次培训班是由共青团陕西省委指导、武功县人民政府承办。以农产品上行、农产品供应链打造为主题的青年电商创业专题进修班。01-29
三农党的十九大提出坚持农业农村优先发展，实施乡村振兴战略，最终目的就是要解决好“三农”问题01-29
三农田园综合体是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的特色小镇和乡村综合发展模式，是一种新型的现代农业发展模式。01-29
三农在张为国看来，加快绿色产业发展，陕南应进一步改善当地民营企业的发展环境。01-29
三农汉中市开出精准识别、精准救治、健康管理三剂药方，组织“流动医院”上门体检筛查、建大病患者“保障ICU”、打造健康管理联合体。01-29
三农杨凌示范区抢抓自贸区建设的历史机遇，不断开拓创新，奋力谱写“一带一路”现代农业国际合作的新篇章。01-29
三农两年多来，他从改善村内基础设施、谋划产业发展等一件件实事做起，赢得了群众的普遍认可和赞誉。01-29
三农通过“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的“三变”改革，使“入股”“发展”“致富”，成了当地农村的“高频”词。01-29
三农吃庖汤宴、婚俗表演、山歌大赛、拳王争霸等丰富多彩的活动，让当地居民融入到古老的年俗盛会中。本01-29
三农电子商务进农村综合示范县已覆盖国家级贫困县499个，国务院扶贫办在428个贫困县开展了电商扶贫试点，共带动274万贫困户增收。01-26
旅游今年春节，楼观景区“有福之人来楼观•戊戌年春节大庙会”系列活动将于2月15正式开启，届时广大游客可欣赏到一系列精彩的演出和活动，感受最浓的“年味儿”!01-29
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旅游陕西黑河国家森林公园是周至县唯一一个创建西安市学雷锋志愿服务示范单位。01-29
旅游进入农历腊月以来，黑龙江省天气变得更加寒冷。生活在哈尔滨东北虎林园的老虎们在饲养员的引导下，走出笼舍来到室外野化训练区。01-29
旅游近日，随着狗年春节的临近，第33届北京地坛春节文化庙会准备工作正在进行中，公园内外已被喜庆的灯笼装扮一新。01-29
旅游“山头飘白雪，山腰开桃花，山脚稻花香”，这是己衣大裂谷立体气候的形象展示。01-29
旅游“雪祭”是北海道冬日最受关注的盛会，这里的人们因地制宜，创造出各式各样以雪为主题的盛会，并世世代代传承下来。01-29
旅游据官方统计，截止到2017年11月底，去年中国公民赴巴厘岛旅游的总人数已超过137万人次，创下历史新高。01-29
旅游1月29日至2月3日，受频繁南下的冷空气影响，中东部地区自北向南气温还将有所下降，并继续维持偏低状态。01-29
旅游1月26日，2018年“新时代、新梦想”全国网媒新春走基层四川站，媒体团走访广安市前锋区代市镇会龙村。01-27
旅游2018陕北榆林过大年活动在西安的路演也在火热进行。01-27
旅游1月26日，“旌旗十万 定三国”水城•三国小镇品牌发布会，于蔡家坡新纪元酒店宴会厅盛大举办。01-26
美食将料酒，酱油，白醋，白糖加五汤匙水调成糖醋汁 糖醋荷包蛋的版权归作者所有。01-29
美食如今，咸菜佐粥已成为许多人的早餐形式，菜市场卖的小咸菜品种繁多、琳琅满目，让人看得眼花缭乱。在重庆。01-29
美食食欲不好时，很多人就喜欢用酱油泡饭、菜汤泡饭、茶泡饭。但是，事实上，汤泡饭并不健康，长期吃会导致消化机能减退。01-29
美食豆腐算是最家常的食材之一，但是大家都知道炒豆腐很容易把豆腐炒碎，小编给大家介绍个炒豆腐不碎的方法。01-29
美食你以为浪费食物真的是字面意思上的丢弃食物吗？错！你还在浪费食物的营养，这12个妙招一定要知道！01-29
美食你造吗？身边很多食物不仅仅提供营养和能量，有些还有着神奇的“治疗功能”，只要挑对吃，解决健康小问题完全不在话下。01-29
美食洋葱所含的斛皮黄酮有类似雌激素的作用，可和女性荷尔蒙或骨质疏松药物相匹敌，有研究报告，每天吃200-300g洋葱。01-26
美食在我们日常饮食结构当中，蛋类占了很大的一个比例。鹌鹑蛋的吃法也比较的多样，通常是煮熟后去壳，用作沙拉或者是腌渍。01-26
美食橙子是常见的水果，富含维生素C，我们常吃的就是橙子的果肉，但是你知道吗？橙子皮也具有大功效。下面我们来看看橙子皮的功效。01-26
美食早上经常能见到人们排队买煎饼果子，其实做煎饼果子只需要10分钟不到的时间，完全可以在家自己做哦！以下分享几种煎饼果子的做法！01-26
美食牛奶：历代医家对牛奶的滋阴作用颇多赞誉，称牛奶“润肌止渴”、“润肌肤”、“润大肠”、“润泽五脏”。01-26
美食早餐的分量必须非常大让你感到饱足，当然还是不能过饱，份量需要你费心斟酌，早餐的卡路里摄取建议为三百五十。01-25
健康据了解，绿茶中富含的儿茶素等多酚类化合物，非常有益于身体健康。01-29
健康老年人需要根据自身情况选择适宜的水质和水温，才能达到泡温泉的目的，且不会产生不良反应。01-29
健康温性食物有助于体内阳气升发，可提高人体的耐寒能力。但补的同时别忘了，中医还有“冬吃萝卜夏吃姜”的说法。01-29
健康除了睡眠有很多学问外，起床也是很关键的，特别是某些人群，如果不注意有可能引发很多疾病。01-29
健康一个一岁多的宝宝反复咳嗽，病因竟是半年前卡在支气管里的一小块鸡骨头！01-28
健康2018年第3周，中国南、北方省份流感活动仍均处于冬季流行高峰水平，但北方省份已经连续两周下降，南方省份却依然处于上升趋势。01-28
健康有报道指出，我国大概100人中有6人便秘，而在老年人中比例更高，几乎有近半老年人受过这种“折磨”。01-28
健康研究表明，自认为有口臭的人仅占 27%，而口臭人群所占比例约为22%~50%。01-28
健康冷藏水果，最好先用一张软纸包好，纸的吸水性越强越好，这样可以避免进出冰箱时“缓霜”导致的凝结水对水果表皮的伤害01-28
健康我们常说的“人格分裂”在现实生活中确有其事，精神病学领域多将这种情况称为“双重人格”“多重人格”“附体体验”或“分离性身份障碍”。01-27
健康肝脏是人体重要的解毒器官，绝大多数药物进入体内后都要经过肝脏进行代谢，最终通过尿液或粪便排出体外。01-27
教育中国和英国教育界代表26日晚在中国驻英国大使馆教育处庆祝第四轮中英数学教师交流项目取得圆满成功。01-29
教育通知指出，高校依法享有并自主行使职务科技成果使用权、处置权和收益权；通知强调，要完善奖励分配政策。01-29
教育根据第40次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年6月，我国青少年网民（19岁以下）近1.7亿，约占全国网民的22.5%。01-29
教育“由于学前教育的缺失，入学前汉语水平较低或基本不会汉语，使这些孩子入学后很难跟上学习进度。”01-29
教育90后女学者刘明侦继入选2015年最年轻“国家青年千人计划”之后，再次踏上新起点，被任命为电子科技大学材料与能源学院副院长。01-29
教育景海鹏说出2016年10月16日出征时的那番话：“虽然这项工作充满了挑战和风险，乃至危险，但我喜欢、热爱甚至享受自己的工作。”01-29
教育一张侧面照，让1990年出生的湖南大学副教授陈少威莫名走红于网络。因为儒雅帅气的相貌，陈少威被网友称作“现实版何以琛”。01-26
教育全班同学选出4名学生代表，带着同学们写满祝福的留言册，赶到省医院，册子由师母转交，却一直没能见上董老师。01-26
教育这对于生活压力大、节奏快的当代年轻女性来说是一种解压的方式，但是如果在游戏中变成攀比，又会成为玩家新的压力和心理负担。01-26
教育寒假作业越来越少，是顺应素质教育的要求，学生需要更多的生活体验。未来，轻量化的假期作业将会成为趋势。01-26
教育学校很支持老师们布置这些‘不一样’的寒假作业，这些新形式能更好地让学生在兴趣中学习、在实践中成长。01-26
教育一位老实巴交的农民工，触动了人们内心最柔软的地方，无关富贵或贫穷，只关乎世间最质朴、最真切的父爱。01-26
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
房产窗边是一把造型独特的椅子，柔软的毛皮靠垫显得十分舒适温暖，一个不起眼的角落成了主人度过闲暇时光的休闲区。01-22
房产40平的小户型里也要五脏俱全才能让生活舒心，在常人眼里这是难以达到的奢求，但在设计师身上是种美好的挑战。01-21
房产客厅的另一头是餐厅，靠着进门处，原色实木的餐桌和餐椅，伴随着中式家具的自然古朴，还原最真实最纯真的质朴。01-21
房产用抬高的设计做出开放式的功能分区，在拐角的小角落做出墙柜，不因空间的充足而轻视空间的利用反而让这里更加值得玩味更加充实。01-19
房产更为抓人眼球的是绿色植物墙的巧妙装饰，鲜活的绿意为家居空间带来了蓬勃的生命力，营造出舒适悠然的居住环境。01-19
汽车而欧洲轿车市场举步维艰，大众还需依赖全球市场，尤其是电动汽车蓬勃发展的中国市场。01-29
汽车有关新款圣达菲其他信息难以得知，但是现代做出承诺：新款SUV将拥有汽车行业里第一个后排座乘客预警系统。01-29
汽车外媒在密歇根州安阿伯市拍摄到福特福克斯原型车，该地距离福特迪尔伯恩市总部和工程中心以西40英里(约合64千米)。01-29
汽车本田和日产汽车公司销量均取得了两位数的增长，增长速度超越在美表现，预示着中国开始取代美国成为日本汽车企业最重要的市场。01-28
汽车全年累计销量为202.69万辆，同比下降17.4%，这是MPV市场有史以来最严重的一次销量下滑，与年初预测的两位数增长差距颇大。01-26
汽车推进二手车信息和信用体系建设，规范二手车交易秩序，促进二手车市场潜力进一步释放。01-26
汽车该车型目前正在意大利Aprilia赛道进行路试，或在其正式发布之前对驾驶性能做出微调，全新旗舰车型采用7系列车技术，定位为双门轿跑车。01-26
汽车与2017年4月份在上海车展首次亮相的C-Aircross概念车相似，二者都有着个性化的配置和丰富的色彩搭配。01-25
汽车沃尔沃汽车集团旗下的高性能汽车品牌Polestar(北极星)于2017年10月发布了首款概念车Polestar 1，并正式宣布从沃尔沃独立。01-25
汽车华晨集团计划，在2018年进入中国自主品牌汽车海外销售“第一梯队”行列，同时在重要的海外市场积极打造高品质的品牌形象。01-25
汽车Jeep大指挥官起价3.8万美元，由菲亚特克莱斯勒的合资企业广汽进行生产，该厂面向中国市场还生产有自由光、自由侠。01-24
汽车相比以上这些顺风顺水的车型，沃尔沃S60恐怕最为寥落，它成为去年唯一一个销量下滑的高档B级车，共销售26866辆，同比下滑9.27%。01-23