省人大代表热议“非遗”保护：可带动乡村致富 但技艺面临失传

省人大代表王小琴接受记者采访。摄影 贺桐

省人大代表、凤翔泥塑大师敬萍接受西部网、陕西头条记者采访。

西部网讯（记者 鄢山宇 陈嘉伟）1月25日，陕西省代省长刘国中在今年的《政府工作报告》中提出，坚定文化自信，推进历史文化遗产保护，传承红色基因，讲好陕西故事。在文化领域，“非物质文化遗产保护”依然是今年两会的热点，受到两会代表的关注与讨论。

“非遗”产品可带动乡村致富 但技艺面临失传

汉中市宁强县是国家级羌文化生态保护区的组成部分之一，被授予中国羌族傩文化之乡。近年来，随着对羌文化的挖掘、保护和传承，羌文化已成为宁强乃至汉中文化的闪光名片。

“政府工作报告里提到坚定文化自信，推进历史文化遗产保护，这就对今后传统文化的传承、发扬指出明确的目标和方向，给传承文化建设与保护带来新的机遇。”1月25日，身着羌族传统服饰的省人大代表王小琴一走出开幕会就被记者团团围住。

“非物质文化遗产是中华民族的根与魂。羌族刺绣是宁强地区独特的‘富矿’，应该让它产生更大的经济效益和社会效益。”作为羌族刺绣传承人，王小琴今年特意带了满满一箱公司生产的羌族工艺品参加两会。在她看来，汉中羌文化历史悠久，目前保留下来的羌歌、羌舞、羌绣、傩戏等对汉中的精神文明建设及文化产业的发展起到重要的作用。

“经过两年多的发展，我们的非遗产品走向全国各地，甚至海外。我们成立的羌绣培训基地培训绣娘1000余人，让她们居家灵活就业、不出家门就可以挣点零花钱。”王小琴还表示，接下来他们将加强汉羌文化的保护与传承，既要把祖辈留下的宝贝经过活态传承，还要不断创新，让非遗文化与现代时尚接轨，带动更多的留守妇女实现就业。

虽然羌族历史悠久，文化积淀深厚，发展也越来越好，但让王小琴牵挂的是，很多羌族文化艺术濒临灭绝、传承断代。

“截至目前，羌文化仅有羌族刺绣一项被列为省级保护名录，其余如羌族歌舞、羌族祭祀、羌族傩艺、羌族医药等没有申报为保护名录，随着老艺人的过世，这些艺术都面临失传。”王小琴建议，加强羌族非遗文化保护名录的申报，落实非遗项目的保护工作，加强羌族文化生态保护区的建设工作。

“非遗”面临断层危险 传承还需政府支持

与王小琴有相同牵挂的还有省人大代表、凤翔泥塑大师敬萍。

“一个中号的泥塑大概可以卖40-50元，一个勤劳的、优秀的泥塑制作者一个月最高也就是挣一万元。想要成为一名优秀的泥塑制作者，需要漫长的学习和积累。创造一个好的作品，多则需要3-5年，少则3、4个月。”敬萍说，由于周期长、投入大，如今能沉下心来学习泥塑技艺的优秀人才越来越少。目前刘营村从事泥塑制作生产的全是40岁以上的中年人，年轻人都到外地打工去了。

凤翔泥塑是中国民俗文化四大泥塑之一，2006年凤翔泥塑入选第一批国家级非物质文化遗产名录，凤翔泥塑马、泥塑羊入选2002马年、2003羊年生肖邮票主图案，凤翔泥塑“福寿猪”入选2007年中国生肖邮票。2017年凤翔泥塑“凤尾鸡”还登上央视春晚，闪耀全国。

据敬萍介绍，大部分的非遗文化传承都需要付出大量的时间和精力，但有很多非遗传承人年事已高却面临后继无人的状况。目前国家级非物质文化遗产项目“凤翔泥塑”的代表性传承人一共有三位，其中最年轻的一位已经50多岁了。

“非物质文化遗产的保护和传承，需要一代代人共同努力。我们现在能做的，就是不要让非遗技艺在我们手上断层，同时，再形成一个有效的人才培养机制。”在敬萍看来，尽管近些年以来，国家和地方财政对非遗工作的支持力度不断提高，但随着非遗项目的发展，原有的扶持政策与现实不能完全匹配，需要调整和优化。

敬萍建议政府应加大对非遗传承的财政支持力度，为非遗传承活动给予一定的补贴。并且有组织、有计划地开办传承培训班，扩大传承队伍，鼓励青年人学习濒临失传的传统艺术。

编辑： 高政超