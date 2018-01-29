多名代表热议延安至榆林高铁 建议尽快启动建设

西部网讯（记者 李明）在陕西省十三届人大一次会议上，高铁建设成为榆林代表团热议的话题，十多名在榆省人大代表共同向大会提出“关于加快推进包海通道延安至榆林高铁项目前期工作并尽快启动建设的建议”，希望早日实现榆林人的高铁梦。

1月25日下午，榆林代表团召开全体会议审议政府工作报告时，朱东娥代表说，希望加快推进延安至榆林高铁建设，“早日圆了380多万榆林人的高铁梦”。

代表们表示，开工建设包海通道延安至榆林高铁项目战略意义重大。一方面，高铁将对保障国家能源供应安全和陕北地区货物南下及东进起到积极作用；另一方面，也可以满足人民群众对便捷出行的新期待，极大地促进区间人员、信息、技术、资金、市场等要素的高效互动，特别对延安与榆林两个革命老区和深度贫困地区加快经济社会发展作用更大。

包海高铁是我国西部第一条纵贯南北的高铁大通道，延安至榆林高铁项目是国家包海通道西安至包头高铁的重要组成部分，也是省政府与中国铁路总公司会谈确定的“十三五”开工项目。“去年6月和9月，中国铁路总公司对延安至榆林高铁项目进行了预可研及工可研评审。”代表们建议，继续加大力度协调中国铁路总公司、国家发改委尽早批准立项，加快推进包海通道延安至榆林高铁项目各项前期手续审批进度，力争早日开工建设。

编辑： 高政超