陕西电子政务2.0开通上线，为行业建设提供优秀模板。

西部网讯（记者 刘望） 今天（1月29日）上午，陕西省电子政务2.0正式开通，这标志着陕西电子政务工作进入一个崭新时代，开启了一个重要的里程碑，为国家开展电子政务综合试点提供了陕西方案。

为全国电子政务发展提供陕西方案

省委网信办主任孙琳介绍了近几年陕西电子政务工作取得的主要成效。孙琳说，在陕西省委网络安全和信息化领导小组的领导下，陕西省委网信办以提高党的执政能力为目标，以推动电子政务工作为抓手，对全省信息化工作、基础资源、安全监控等实施集约化管理。经过多年实践，逐步探索出一条低成本高效益可持续的陕西省电子政务发展之路，各级党政部门的业务应用潜力也得到充分释放。

陕西省委网信办坚持战略思维和整体布局，加强统一规划和顶层设计，提出了陕西省电子政务2.0新架构，实现了陕西政务平台的能力提升和突破，探索实践了大数据、区块链、人工智能等新技术在电子政务领域的应用，实现全省信息化资源的服务新机制，践行了电子政务建设新理念。

陕西省电子政务2.0的开通，为建立健全陕西电子政务工作统筹推进机制、提高基础设施集约化水平、促进政务信息资源共享、推动“互联网+政务服务”、推进电子文件在重点领域规范应用提供了重要支撑，为国家开展电子政务综合试点方案提供了陕西方案。

陕西电子政务建设初见成效

据了解，省电子政务统一传输网络覆盖省市县各级党政部门，延伸到乡村，并集中接入国家电子政务网。各大运营商均接入省信息化中心，为各级各部门提供安全可靠的链路服务。各大业务专网按计划迁移、合并到省电子政务统一传输网，审计、信访、卫计、教育、住建等专网已经完成或部分完成迁移，其他专网计划在近几年完成迁移。

电子政务中心现有四大基础库及财政、发改、教育、住建、人社、国土资源、卫生医疗等各类应用数据库102个。公安、水利、交通等49个单位、186个业务系统计划迁入省信息化中心。