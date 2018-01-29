雪霁天晴 西安各客运站班线近两日逐渐恢复

西部网讯（记者 刘望） 受本轮雨雪天气影响，西安市内各大汽车站的班线都出现了短时间停发。随着天气放晴，路面通行情况逐渐好转，各客运站的班线正在逐渐恢复。
纺织城客运站
纺织城客运站发往保安、南通等2条线路暂停售票。
发往商州、引龙寺、黑龙口、商南、丹凤、山阳、洛南、红岩寺、蒲城、白水、合阳、韩城、渭南、大荔、华县、华阴、高塘、宜川、壶口、黄龙、吉县、垣曲、上津、潼关等24条线路正常售票。
陕西省西安汽车站
陕西省西安汽车站发往省内各地的班次基本恢复，省际班线逐渐恢复预计明天全部恢复。
发往铜川（新、老）流水、华山流水、开县、官底、云阳、商州流水、盐池、高阳、万州、万源、太白流水、蒲城、孝义（山西）、大孔、城口、柞水、镇安、运城、黄龙、平凉、环线、西峰、眉县、环线、洋县、西吉、山阳流水、咸阳流水、泾川、郧西、固原、洛南流水、渭南流水、晋城、静宁、西和、固原、如皋、商南、丹凤、东胜等42条线路已恢复正常。
三府湾客运站
三府湾客运站前往西峰、临洮、新乡、离石、永城、道口、永济、武都、荣河、温岭、芮城、启东、濮阳、安底、灵宝、万荣、临猗、乡宁、运城、河津、临泉、礼县、崇信、西和、平凉、盐城、乐清、嘉兴、仙游、常州、上海、路桥、华阴、洛川、贾曲、镇安、保安、毕节、临沂、沧州，短途阎良、户县、许庙、机场巴士等班次的车票可以进行购买。
城南客运站
城南客运站发往湖北、汉中方向的班线停发。前往江口、小川、旬阳坝、双河等地的班线受山区路面影响依然停班。
前往金堆城、袁家村、安康、商洛方向正常发车，白河班线只发14:30之前的班次,17:00开始停班。岚皋目前只发14:30之前的班次,16:30开始停班。前往四川方向下午开始恢复发车，14:30巴中一班。
发往安康方向、商洛方向、渭南方向基本正常，合阳正常发车。
城北客运站
城北客运站发出的客运班线已全部恢复。
编辑： 王瑜
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