两会访谈|李明远:推进协同创新 发挥关中城市群“次核心”作用

陕西省人大代表、渭南市市长李明远做客西部网、陕西头条2018年省两会特别访谈。

西部网讯（记者 刘望）“渭南的创新要素还不够充足，活跃度也不够强，所以我们要利用背靠西安的优势资源，依托关中平原城市群的资源优势，实施协同创新。”1月27日，陕西省人大代表、渭南市市长李明远在做客西部网、陕西头条2018年省两会特别访谈时表示，渭南要紧紧抓住《关中平原城市群发展规划》获批复带来的机遇，推动区域协同创新发展。

充分利用陕西科教资源 形成“西安科研 渭南制造”

想要带动区域发展，必然离不开创新，而陕西的科技创新企业和科研院所大部分聚集在西安，作为西安近邻的渭南可以充分利用这些资源。

“西安是全国重要的科研和教育基地，具有实施创新研发的天然优势，而渭南则拥有人力资源、土地资源价格低等方面的优势，可以承接西安研发的结果，进行创新产品的制造。形成西安科研渭南制造的产业模式，实现产业模式新的创新。”李明远说。

同时，渭南还瞄准了承接东部产业转移的契机，借助黄河金三角地带的优势，形成东西部创新产业的双重叠加，使渭南成为创新产业的孵化基地。

李明远说，渭南将大力发展枢纽经济、门户经济和流动经济，加速推进新型工业化，从空间上协同布局各地重点发展的产业园区、产业集群、产业带等，从总体上实现区域产业发展的融合和对接，形成产业在产业链上梯度有序分工，不同产业集群在空间价值链上实现错位发展。

加快区域交通基础设施建设 增强辐射能力

今年1月，国务院正式批复《关中平原城市群发展规划》，在原关天经济区的基础上，增加了甘肃平凉、庆阳和山西临汾、运城4个城市，形成三省12市的集合效应。

作为我国第七个国家级城市群规划，李明远认为，它将会给包括渭南在内的区域城市带来更多的发展机遇。

“关中平原城市群规划是国家战略，它使关中城市群的骨架被拉大，渭南也从原来关天经济区东部边缘的‘东大门’进入到关中平原城市群的次核心地区，迎来新的发展机遇和契机。”李明远说。

为了加速次核心地区的建设，渭南也给出了相应的解决方案。“渭南要以增强区域通达辐射能力为目标，以打通区域‘断头路’和‘瓶颈路’为重点，全面完善区域航空、铁路和公路网络，畅通内外通道，发挥建设关中城市群中的次核心作用，实现枢纽经济、门户经济和流动经济的发展。”李明远说。

编辑： 钟莹