26日13条留言有回复 航天一楼盘强制退房被追责

西部网讯 永寿县玉祥公司不买厨具不给通气、九境城小区装修押金迟迟不退、天浩上元郡单方面强制退房……2018年1月26日，西部网民生热线栏目一共收到来自永寿县人民政府办公室、航天基地管委会网信办、高陵区人民政府办公室等11个党政相关单位的13条回复。
回复内容精选如下：
2017年11月10日，网友“农村人”反映：永寿县玉祥天燃气公司在燃气用户结清工时费后，以安全为由，拒绝为未在该公司购买燃气厨具的燃气用户进行通气，请过问。
永寿县人民政府回复：由于该住户所使用的热水器为烟道式热水器（在通风不好的情况下有煤气中毒的风险），且没有出示“陕西省燃气具注册登记证”，所以燃气公司按规定要求用户提供热水器资料后再予以通气。
经协调，热水器销售商于11月17日提供相关资料，燃气公司也于当日给该用户进行了通气，并就烟道式热水器的危害及注意事项向用户进行了专门宣贯，以免用户在使用过程中出现意外。
2018年1月25日，网友“匿名”反映：九境城物业于2017年3月份收取住户2000元装修押金，至今未退还。
高陵区人民政府办公室回复：按照规定，该业主2017年装修入住，装修押金退还应在2017年供暖结束后，经物业公司验收确保室内二次管网等设施未被破坏情况下进行退还。
2018年1月26日，网友“吕恒勃”反映：我们于2016年购买了天浩上元郡房屋，在2018年1月21日收到上元郡电话短信通知，要求补足首付款至50%或者退房，称25日将强制解除协议，收回房屋。
航天基地管委会网信办回复：经了解，此次提高首付是因开发商销售人员为提高自身收益，将开发商提出的非强制交款让利方案私自修改为强制方案并进行散布。
目前，开发商已出面辟谣并对相关销售人员进行追责。
如需查阅更多回复，请点击→《1月26日有回复：莲湖和基听城供暖温度不合格 已整改》（实习编辑：李佳霖）
编辑： 李佳霖（实习）
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