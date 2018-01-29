两会访谈|王西京:做好文化建设三个“硬指标” 实现陕西文化强省

陕西省政协委员、省文学艺术界联合会副主席、省美术家协会主席王西京做客西部网、陕西头条2018省两会特别访谈。
西部网讯（记者 熊惠玲）“加大文艺精品生产、增加文化基础设施投入、做强文化产业，把这三个‘硬指标’做好了，就能实现陕西文化强省的目标。”1月27日，陕西省政协委员、省文学艺术界联合会副主席、省美术家协会主席王西京在做客西部网、陕西头条2018省两会特别访谈时表示，建成文化强省不仅是政府工作报告中对来年文化工作的目标任务，更是整个文化陕军的热切愿望，“我们要不忘初心，砥砺前行，让陕西的文化能够在这个民族复兴的时代有更大的作为。”
呼吁：政府要加大文化基础设施投入
“今年政府工作报告里提到，2017年陕西生产总值突破2万亿大关，大家感到非常的振奋，我们的文化工作离不开经济建设的基础，这是一个好消息。”王西京说，这些年政府在文化建设方面做了很多的投入，但要实现文化强省战略的目标，还需要继续加大投入的力度，这也是文艺工作者们热切的愿望。
陕西文学是中国当代文学重镇，从建国后第一代文学大师柳青、杜鹏程、王汶石、李若冰、胡采等到第二代路遥、陈忠实、贾平凹等堪称中国当代文学的典范；由石鲁、赵望云等画家为主的“长安画派”，致力于中国画的继承与创新，提出“一手伸向传统，一手伸向生活”的艺术主张，在中国画坛引起了轰动；创作了《霸王别姬》《老井》《红高粱》《图雅的婚事》等众多精品的“影视陕军”享誉全国。
“然而，我们可以集中展现这些陕西文化历史资料的文化馆却很缺乏。”王西京说，文化基础设施是衡量文化强省的一个重要指标，但陕西的音乐厅、美术馆、文化馆以及文化场所相对一些发达省份来说还是比较滞后。
“特别是对于搞专业创作的文艺家，目前就很缺乏宽敞的创作场地，不少人都只能因陋就简完成创作。”王西京说，陕西需要建设提供给专业的文艺创作中心、培训中心、信息中心和综合文化中心，在基础设施建设上的投入要不断加大。
献策：着力提升陕西文化产业比重
“我们看一个省是不是文化强省，还要看一个指标——文化产业占GDP的比重。尽管这些年陕西的文化产业也有较大的发展，但是发展步子还是比较落后滞后。”王西京说，加快发展文化产业，是我省实现追赶超越定位，践行“五个扎实”要求的有效途径。
“很多省份的文化产业都占到了GDP总量的7%— 13%，但是我省距此还有差距，这和我们文化大省的地位是不相符的。陕西的文化目前缺乏品牌、规模还有战略性的发展思路。”王西京建议，政府应围绕培育文化市场和文化龙头企业，增加优质文化产品和服务供给，着力提高文化产业在GDP总量中的占比。
编辑： 钟莹
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