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【网络媒体走转改】夫妻种菜养猪年纯收入10万 过年时1斤菠菜能卖10元
2018-01-29 07:14:09 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：辛超 点击图片进入下一页
西部网讯（记者 魏永贤）1月28日，安康石泉县板桥村，陈维兵、何登琴夫妻在家门口的蔬菜大棚收菜，看着绿油油的菠菜，夫妻俩心里特开心。
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