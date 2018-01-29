小问题大民生 省政协委员热议看病难如厕难养老难

政协委员争相发言。
省政协委员热议看病难如厕难养老难。
西部网讯（记者 刘望）什么是民生？病有所医、老有所养、住有所居就是民生。1月28日，在省政协十二届一次会议的“着力保障改善民生”联组讨论现场，来自省内各个行业的政协委员就医疗保障、社会养老以及移民搬迁等问题进行了讨论，并向8家政府职能单位提出了建议和意见。
厕所革命事关百姓生活 委员建议智慧化改造
俗话说“人有三急，如厕第一”，省政协委员、台盟省委会副主委、陕西职业技术学院副教授吴志红就关注到了影响市民幸福感的小事情，并希望通过这些小事情撬动社会文明大提升。
吴志红说，随着陕西旅游业的不断发展，全省很多地方都意识到“厕所革命”对本地旅游经济和市民的影响，加大了厕所改建扩建的力度，但总体来看，城市公共厕所的分布还不够科学、设施不够人性化、对特殊群体的照顾还不够、厕所内部也不够卫生。
她建议，政府部门加大对公共厕所的投入和管理力度，进行统一管理实施对外开放，邀请群众对效果进行评估。新建厕所可以超前使用技术手段，利用互联网技术和生物技术对厕所进行改造，对粪便进行处理，使“厕所革命”变为“智慧厕所革命”。
社会养老机构偏少 委员建议加大建设投入
目前，养老已成为日益严重的社会问题，社会养老的需求也越来越大，这也引起了省政协委员、台盟省委会副主委谷磊的注意。据谷磊的调查，2011-2016年，中省和福彩共下拨养老资金27.9亿元，兴建养老机构8821所，设置20.9万个养老床位。
但社会养老仍面临着巨大缺口， “城市养老机构比农村多，关中比陕南陕北多，经济发展好的地方比发展落后的地方多，主要还是因为土地和房屋建设制约着养老机构的建设。”谷磊说，目前我省民办养老机构发展缓慢，服务水平还处在中下游水平，急需进行提升。
谷磊建议政府部门加强公益性养老机构的土地划拨力度，加大养老专业技术人才的培养力度，降低社会养老机构的准入门槛，对相关养老机构的财政补贴实现一次性发放到位，并在乡村加大养老机构的建设力度，提前解决社会养老过程中存在的问题。
看病难该咋办 两位代表争相提建议
在28日的政协联组讨论中，来自医药卫生界的政协委员、交大一附院教授王晓虹和省工商联常委、光大药业董事长曹文勇分别从“医”和“药”的角度分析了看病难的原因，并给出了建议。
曹文勇建议，一方面，在医学设备的使用上可以实现“共享”，通过设备共享减轻基层医院设备不足的压力。另一方面，随着国家对医疗事业的投入，经济条件较好的基层单位已经拥有许多先进的医疗设备，但是基层能够自如使用新设备的医生并不多，导致许多病患前往大医院就诊，造成了大医院医疗资源的稀缺，社区医院又无人愿意看病的局面。因此也要加大基层医院医生的培训，使基层医院的新设备物尽其用。
王晓虹建议，提高基层医疗待遇，吸引医学生下沉到基层医院去，同时提升基层医院医学知识的进修水平，给予各级医师自我提升的机会。同时，教育部门要扩大医学生的招生规模，“毕竟患特殊病症的人是少数，大多数人生病都是常见病，通过正常医学教育培养出来的医生，完全能够实现对常见病的诊疗。”
编辑： 辛超
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