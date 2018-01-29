激发区域发展新活力 释放动力和潜能宝鸡区县这么干

陕西省人大代表、岐山县县长吴维强接受西部网、陕西头条采访。

陕西省人大代表、陇县县长赵甲宏接受西部网、陕西头条采访。

陕西省人大代表、宝鸡市太白县县长张建科接受西部网、陕西头条采访。

陕西省人大代表、宝鸡市金台区区长宁怀彬接受西部网、陕西头条采访。

陕西省人大代表、宝鸡市陈仓区区长王万庆接受西部网、陕西头条采访。

西部网讯（记者 鲁鹏飞）“高标准建设50个示范县城，形成一批副中心城市。”“发展壮大非公有制经济，推动县域经济扩规模、优结构，上水平。”“持续推进县域创新驱动发展示范工程。”陕西省代省长刘国中在政府工作报告中多次提到县域经济发展，也为区县发展提出了更高的要求。连日来，来自宝鸡市的省人大代表结合区县发展实际，提出各自发展的思路，助推宝鸡加快建设“一带一路”上的国际化城市。

持续提升产业集群功能 打造千亿丝路汽车新城

政府工作报告提出“围绕2021年产能达到300万辆目标，大力发展汽车产业，加快建设全国重要汽车产业基地和出口基地，今年整车产量达到70万辆。”宝鸡岐山蔡家坡作为汽车及零部件产业的聚集区，如何充分发挥汽车及零部件产业集群优势，加快推动产业转型升级，成为宝鸡发展的新动能，在省人大代表、岐山县县长吴维强看来，“这对于岐山蔡家坡经开区来说是一个千载难逢的机会。”

吴维强说，多年来蔡家坡一直把汽车及零部件产业作为一个主导产业，按照打造千亿丝路汽车新城的目标，蔡家坡围绕汽车及零部件生产，建设百万平米标准化厂房，提高汽车产业配套率。支持陕汽在蔡家坡建立中轻卡汽车项目基地，加快新能源汽车建设的步伐。

吴维强表示，岐山蔡家坡将积极抓住新能源汽车发展的机遇，使蔡家坡成为集商务车、专用车、特种车生产，形成 “重、 中、 轻、 微、特、 新、 配” 全系列汽车制造产业体系，让蔡家坡真正成为西部整车及零部件生产基地和先进的新能源汽车生产基地，把蔡家坡打造成一个西部生态环境最优，配套设施最全的汽车及零部件制造基地。

培育新动能 打造生态乳都建设秦岭大菜园大景区

羊乳产业是宝鸡市陇县的特色传统产业，今年的政府工作报告提出“促进畜牧业标准化规模养殖，培育千亿级奶山羊全产业链，支持秦川肉牛产业发展。”省人大代表、陇县县长赵甲宏表示这对宝鸡市陇县发展是一个利好消息。

“陇县要作为全省培育千亿级羊乳产业的‘领头羊’。” 赵甲宏说，围绕“打造‘生态乳都’‘世界羊乳名城’”目标，陇县将坚持科技引领，龙头带动，分户扩群、规模养殖、智能加工、全产业链打造，计划用3到5年时间打造100万只奶山羊、50万亩饲草、20万吨羊乳粉加工能力的200亿元产值产业链，全力跻身千亿羊乳产业集群前列，带动陇县追赶超越，带动陇县群众脱贫致富。

宝鸡太白县作为陕西海拔最高的县，良好的生态环境是太白县发展的一大优势，依托生态优势，太白县聚力发展高山蔬菜产业和旅游产业，助力宝鸡发展。省人大代表、宝鸡市太白县县长张建科说，2018年，太白县将狠抓脱贫攻坚、基础设施建设、优势主导产业、全域旅游、民生事业五大重点工作。利用生态资源优势，抓好主导产业，特别是蔬菜产业，把太白县建成名副其实的秦岭大菜园。抓好全域旅游工作，把太白县县域景区化工作引向深入，把太白县建成一个大景区，充分发挥太白县生态资源后发优势。

聚合新动能 助力宝鸡“一带一路”国际化城市建设

宝鸡市是国家确定的关天经济区副中心城市，也是丝绸之路经济带重要节点城市，是国务院确定的“十三五”建设的全国三十七个重要枢纽城市。加快对外开放，把宝鸡建设成为陕西乃至西部内陆开放新高地，加快融入国际化分工的步伐，需要不断提升区域竞争力，凝聚各方力量。

省人大代表、宝鸡市金台区区长宁怀彬说，金台区作为宝鸡市中心城区，在“一带一路”国际化城市建设中承担着重要作用，金台区应该建立几个“世界之窗”，要有体现国际化城市的窗口。宝鸡金台区将通过太极源文化景区、长乐塬工业旅游创意区、新东岭城市综合体3个“世界之窗”的建设，为宝鸡乃至陕西发展作出贡献。

“宝鸡市提出‘东扩南移北上’战略，对宝鸡陈仓区来说就是一个机遇，未来宝鸡核心区就在陈仓区，宝鸡陈仓区将抓住宝鸡‘东扩’的机遇。” 省人大代表、宝鸡市陈仓区区长王万庆说，今年陈仓区将切实抓好脱贫攻坚、环境综合整治、城乡提升工程、重点项目建设、惠民安民工程等几件大事为宝鸡发展贡献陈仓力量。

编辑： 辛超