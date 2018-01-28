交警发布明日交通预警：西安南郊通行状况不乐观

西部网讯 今天（1月28日）全天西安市区南郊高新、雁塔、长安、曲江、高速区域大范围降雪，雪量大，积雪路段多，路面温度低。预计明天早高峰将出现多处路段结冰，适逢周一，届时南郊大部分区域通行情况不乐观。
目前西安市区主干道积雪共计35处 集中在南郊
目前西安市区无降雪，但主干道有积雪的路段共计35处。整体车流量不大，交通秩序正常，西安交警持续保持三级勤务响应，目前车流量大的路段有：西二环向北，东二环金花隧道向北，北大街向北，小寨十字向北。
高新辖区主干道积雪10处：唐延路、沣惠路、太白南路、科创路、西沣路、锦业一、二、三路、锦业路、高新路沿线、次干道以及背街小巷均有积雪。
雁塔辖区主干道积雪11处：南三环沿线、长安南路、雁环路、小寨东路、朱雀路全线、西沣一路、西沣二路、子午大道、东仪路、含光路南段、电子城区域全部路段有积雪。
长安辖区主干道积雪8处：西沣路、雁引路、环山路、108国道全段，南横线全段、西太路、西长安街部分、210国道进山方向。管制信息：210国道秦岭段1月28日晚20时至1月29日早8时临时交通管制。
曲江辖区主干道积雪6处：大雁塔南、北广场、雁曲四路、芙蓉西路雁南四路十字、曲江大道、金阳路、部分次干道以及背街小巷均有积雪。
高速辖区：绕城高速全段、新西宝高速、西临、西禹高速车流量正常；西汉高速山区段小雪，涝峪口开始管制上行车辆；蓝商高速山区段小到中雪，商洛方向各收费站入口交通管制；西商高速两个车道通行；西柞高速入绕城车流量较大缓慢通行中；西柞高速全段小雪通行正常。
明日南郊出行“难难难” 建议群众错峰上班
今天全天西安南郊大范围降雪，雪量大，积雪路段多，路面温度低。预计明天早高峰将出现多处路段结冰，适逢周一，届时南郊大部分区域通行情况不乐观。明日早高峰西安交警雁塔、曲江、长安、高速大队将启动二级勤务响应全力保畅，协助相关部门清雪除冰。
西安交警将启动三级勤务响应，重点加强主干道、立交桥、涵洞交通疏导保畅，确保全市早高峰交通畅通，不出现责任安全事故。西安交警将通过媒体和自媒体及时发布道路交通情况，请广大驾驶人注意查看。
针对明天交通情况，西安交警温馨提醒：
1、周一早高峰交通出行需求增加，建议上班的群众提前出门或错峰出行，路上预留足够的时间，尽量避开行车、乘车的高峰，缓解高峰时期交通压力。
2、明天南郊可能出现结冰路段，请大家开车谨慎驾驶，尽量选择公共交通出行，新手、无冰雪路面驾驶经验的驾驶员，尽量不开车，改为采用步行、乘坐公交车、地铁等公共交通工具。
3、开车时杜绝争道抢行、占道妨碍通行的情况发生，不要随意变道，注意互相礼让，减少人为因素对道路通行的不利影响。
4、遇小的车辆剐蹭事故，可通过西安交警微信公众号和全市各交通事故快处快赔服务中心处理，避免占用道路资源造成交通拥堵加剧。
编辑： 辛超
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