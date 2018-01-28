袋装烤鸭如此低价？烤鸭店表示一分价钱一分货。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》） 临近年关，大伙儿都已经开始准备年货，可您知道吗，这备年货可得擦亮眼睛。一只烤鸭，大伙儿觉得应该卖多少钱呢？
50元买鸭送鸡？离谱低价小心踩坑
市民：“七八十吧。”
记者：“如果是这种包装好的，你觉得多少钱？
市民：“这个应该是两百吧，我以前买过。”
而在年货市场上，袋装的烤鸭烧鸡却卖得格外便宜。
记者：“您这是在哪儿买的？”
市民：“里边买的。”
记者：“多钱呀？”
市民：“我买的五十块三只，两只鸡一只鸭。”
记者：“主要是买鸭鸡？”
市民：“是，送的。”
记者：“这鸭有啥好的？”
市民：“北京的风味么。”
记者：“这鸭是哪的鸭？”
市民：“鸭是北京烤的，鸭不知道是哪的。”
编辑： 王瑜
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