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袋装烤鸭如此低价？ 烤鸭店表示一分价钱一分货

时间：2018-01-28 22:30:58  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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袋装烤鸭如此低价？ 烤鸭店表示一分价钱一分货

近年关，大伙儿都已经开始准备年货，年货市场也是大伙儿不错的选择，可您知道吗这备年货，可得擦亮眼睛。

袋装烤鸭如此低价？烤鸭店表示一分价钱一分货。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》） 临近年关，大伙儿都已经开始准备年货，可您知道吗，这备年货可得擦亮眼睛。一只烤鸭，大伙儿觉得应该卖多少钱呢？

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市民：“七八十吧。”

记者：“如果是这种包装好的，你觉得多少钱？

市民：“这个应该是两百吧，我以前买过。”

而在年货市场上，袋装的烤鸭烧鸡却卖得格外便宜。

记者：“您这是在哪儿买的？”

市民：“里边买的。”

记者：“多钱呀？”

市民：“我买的五十块三只，两只鸡一只鸭。”

记者：“主要是买鸭鸡？”

市民：“是，送的。”

记者：“这鸭有啥好的？”

市民：“北京的风味么。”

记者：“这鸭是哪的鸭？”

市民：“鸭是北京烤的，鸭不知道是哪的。”

编辑： 王瑜

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