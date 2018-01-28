爱车晚上停路边白天不见了 恐是抵押车引出纠纷

爱车停路边被拖车拉走，原是抵押车引出纠纷。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳） 昨天（1月27日）上午，王师傅去路边开车，结果发现车不见了，这是咋回事？
王师傅：“当时我车就停在停车位里面，是辆奥迪Q5。”
王师傅在西安市长乐坊一家超市做生意，因为超市有监控，他平时把车就停在门口。
王师傅：“发现1月27日凌晨1点48分，先是一个叉车把车叉起来，然后放在一个平板车上，他们一共来了五个人，只用了三分钟时间就把我的车拖走了。”
记者了解到，这车是王师傅去年四月份买的一辆二手车，开了还不到一年时间。
王师傅：“我的一个朋友说这个车应该有九成新，跑了不到一千公里，这个车比市面上的车便宜十万左右，当时我是24万买的。”
编辑： 王瑜
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