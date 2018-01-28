古稀老人一生坚守造纸技艺 “90后”孙子接力传承

古稀老人坚持一生，孙子接力造纸技艺。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晶） 北张村褚皮纸制作技艺是国家级非物质文化遗产，但在西安市长安区的北张村，会这门传统手艺的人却越来越少，幸而还有一些人在坚持。

坐落在沣河东岸的北张村，至今还流传着古老的民谣:“苍颉字、雷公碗、沣出纸、水漂帘”，是指沣河一带历史上就出产纸，最早的纸是从水中捞出来的。

张师傅：“从西汉年间一直到现在，4200户人都会。”

张师傅：“因为北张村土地少人口多，土地养不活人，张家看王家，王家看李家，人都要找一个吃饭的路数，所以说家家都会造纸，就成了传统。”

褚皮纸制作技艺使用的是秦岭山麓常见的材料：褚树皮，也就是俗称的枸树，虽说制作工具简单，但工序却很复杂，每一张成品下来有72道流程，包括浸泡、蒸煮树皮、石灰水发酵、漂洗纤维、切幡子、抄纸、晾晒等，需要的不仅有体力，还有技巧。

张师傅：“这个过程比较费体力，既要有劲，还要有技巧。”

编辑： 王瑜