男子骗的哥借钱下车办事 被识破后众人合力送警察

男子骗的哥借钱下车办事，被识破众人合力送警察。
男子骗的哥借钱下车办事，被识破众人合力送警察。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 冯勇） 提醒的哥朋友们，如果有乘客乘车中向您借钱下车办事，同时把自己的手机押在车上，遇到这事你可得注意了。
的哥小刘：“男的大概三四十岁，途中他问我能不能给他帮个忙，说他的朋友在酒店住着，现在退不了房，因为差几百块钱，意思让我借他几百块钱，把他的手机押我车上，手机就是个苹果手机。”
乘客临时要借点钱下车办事，还把自己的手机押在车上，的哥小刘怎能不解囊相助。
的哥小刘：“他打电话的时候，其实电话没有拨通，把电话放到耳朵上，我已经看到了，两年前媒体上报道过这种事。”
遇到了用假手机骗的哥的人？小刘一边稳住男子，一边给的哥们的微信群上悄悄发微信求助。
的哥小刘：“不到五六分钟左右，附近的的哥们都来帮忙，（男子）有一次想逃跑，把车门都打来了，我一把抓住他的衣服，没让他下，又过了两分钟，他说要上厕所，我说你上厕所可以，就在我车里尿，我不嫌你。”
而很多的哥在群上看见这个男子照片后，都说自己被这个男子用模具手机骗过。随后，的哥们也成功将这名男子控制。
的哥：“他不承认，最后我们报了警。”
不过，等把男子送到公交分局……
民警：“抓他的时候，他说这次没有骗成。”
看看被骗司机们留着的假手机模具，足足有近十部，这还是不完全统计。
民警：“这部手机从外观看不出来，只有使用中才能发现是假的。”
手机一眼难分辨真假，民警提醒的哥，这种押手机，佯装问司机借钱的伎俩，有以下特点。
民警：“他上车会给司机聊一些亲近的话，司机的防范心被打消掉了；之后会佯装打电话，说要去酒店接人，说出了点状况，欠房费，拿到钱以后，很快会跑回酒店，从酒店的其他地方跑掉。”
编辑： 王瑜
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