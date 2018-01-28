“好皮冻”竟加“工业明胶”，致癌物铬超标四倍。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》） 皮冻是咱老陕人最爱吃的一道陕菜。然而，记者调查发现，在西安市场上所销售的皮冻制品，价格相差好几倍，这能让大家吃的放心吗？

皮冻走俏价格相差四五倍有猫腻？

1月25日

西安朱雀农产品批发市场

年味的越来越浓，这里的每一个商户都把皮冻摆在了柜台的显眼位置。

记者：“三块钱一斤自己做的吗？”

摊贩：“自己做的。”

除了这种卖三块钱一斤的皮冻，还有更贵的。比如，这种带有品牌名称的皮冻。

记者：“这种比这种好，有啥不一样的？”

摊贩：“这种皮多。”

摊贩说，零售价除了要受里面所含的肉皮的多少决定价位之外，还有加工工艺上的差异直接导致了价格上的不同。

摊贩：“这个是熬的，这个有胶。”

摊贩所说的胶是指工业明胶，加入这种工业明胶之后既增加了皮冻的韧性，也增加了皮冻的透明度。最终，记者在这家名叫老朱雀雪平腊味店的摊位上购买了不含工业明胶的两块皮冻。

摊贩：“九块五二斤三两。”

编辑： 王瑜