网络诈骗又出新招数:共享单车用户退押金要小心。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 张弛） 最近，有人在网上发现消失已久的“酷骑单车客服”又出现了，迟迟退不了押金的小王与之取得了联系并要求退款，不过让他没想到的是，最终的退款却变成了再次被骗，究竟是怎么回事呢？
小王：“突然之间我看见网上有一个咱西安的电话说是退押金呢，于是我就把电话记下拨了过去，电话拨通以后，那边说是酷骑的客服，让我加一个QQ号，来给我退押金。”
小王：“然后加上以后那边说他是酷骑的财务，然后向我核实了我的支付宝账号、我的姓名、我的电话，然后说是给我马上退款。”
记者了解到，紧接着对方跟小王发起了语音聊天，9分钟东拉西扯没什么重点，而小王也只记住了“扫二维码”这件事！扫了对方随后发来的支付宝二维码后，小王发现，这步骤像极了手机支付的过程，最后手机操作中竟然还让他输入密码！
小王：“我急着退钱也没有多想，就把密码输了，输过去以后我一看，298块钱没有了，然后我就想着，我这退个押金没退回来，还倒贴了298块钱。”
直到最后，小王才意识到，对方发送的其实就是个支付宝的收款二维码，这钱也直接被转到了对方绑定的银行卡上。用小王自己的话说，想退押金没退成，自己还倒贴了298元。借此他想提醒大家擦亮双眼，再着急的事也得静下心多想想，别被骗子给利用了。
编辑： 王瑜
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