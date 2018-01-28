网游赌博被"圈套"欠48万，男子刷爆8张信用卡。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 鞠显毅） 平时没事儿的时候，有人会选择玩玩手机游戏来打发时间，但西安的王先生最近因为玩儿一款游戏，让自己坐立难安。

王先生：“我现在办了八张信用卡，总共欠下银行40多万。”

西安西郊的王先生说起自己这几个月的经历，后悔不已。他因为玩了一款手机棋牌游戏而债台高筑。

王先生说几个月前，他在一款叫做“悦动圈”的app里查看当日行走步数，此时在软件的左下角弹出了一个抽奖的页面。

王先生：“点开页面，说我抽中了6元红包，我就按照指引下载了一个游戏软件，注册了。”

一个偶然的机会，王先生打开了这个游戏。

王先生：“我喝醉了，稀里糊涂打开了游戏，给里面充了3万，第二天很后悔。”

编辑： 王瑜