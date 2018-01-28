省人大代表李萍：加大高中建设力度 提高兴趣班准入门槛

西部网讯（记者 刘望）“再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子”，这句话于普通人来说可能只是一句口号，而对于陕西省人大代表、渭南杜桥中学的老师李萍来说，却是沉甸甸的责任。在本次省人大会议上，她就带来了有关教育的建议，而每一条建议都说到了家长的心坎上。

建议加大县城城区及以上学校的建设力度 减少“大班额”

这几年，“学位房”成为影响房地产市场的重要因素，究其根本还是教育质量好的中学“学位短缺”造成的。中学一个班级最合适的人数是40—45人，而现在很多基础设施比较好的学校吸引了大量优秀生源，导致这些学校“大班额”教学，在一定程度上不利于学生的学习效果。

李萍觉得，其实很多学校的师资力量同等优秀，但由于基础设施条件比较落后，无法容纳更多的学生，造成了附近学生的“入学难”。如果对这些学校的设施进行改造，完全可以提升这些学校容纳学生的数量，使“大班额”的学生得以合理分流，促进教学成果的提升。

因此，她建议，相关部门应当进一步加大县城及以上学校的建设力度，切实解决上学难的问题。

学前兴趣班鱼龙混杂 建议提高准入门槛

社会对人才的需求是多样的，家庭对孩子的培养方式也是多样的，因而学前教育中的一些兴趣班成为家长的一项重要选择，但是兴趣班怎么挑选成了令家长头疼的问题，所以，“制定兴趣班等教育机构准入标准并加强监管“成为李萍关心的另外一个问题。

很多人有一间房子买几张桌子就能开兴趣班，这使得教育市场出现了鱼龙混杂、不够规范、不够安全等隐患。李萍建议有关政府部门出台兴趣班准入标准，确定各级监管机构，对兴趣班实施常态化监管，促进学前教育公平化发展，使我省的社会教育体系更加规范更加完整。

2018年陕西将着力解决儿童早期教育服务

而李萍所关心的问题在今年的陕西省政府工作报告中得到了体现。政府工作报告中指出，2018年要推动城乡义务教育一体化发展，改善贫困地区薄弱学校办学条件，着力解决“择校热”“大班额”等突出问题，加强普通高中标准化学校建设，加快普及高中阶段教育。

婴幼儿照护、儿童早期教育服务也被重点关注，这意味着，在不久的未来，这些问题都将得到解决。

李萍说，政府工作报告中明确提出了这些工作，而且还将这些工作列为2018年的政府工作要点，让她觉得很满意。“我们在课堂上常常给学生说，找到解题的关键点，政府工作报告中找到了教育问题的关键点，那么我能做的就是把一线教师的建议带过来，给孩子们创造一个更加健康的成长空间。”

编辑： 肖昌希