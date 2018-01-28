政协委员犀利指出脱贫攻坚“形式主义”严重 建议减少书面考核工作

今天（1月28日）下午，省政协十二届一次会议的“打好脱贫攻坚战”联组讨论现场。

省政协委员王春萍在谈到精准脱贫问题时，言辞犀利，直指问题。

西部网讯 （记者 李媛 贺桐） 今年的政府工作报告中提到，2018年陕西将坚持精准方略，坚决打赢脱贫攻坚战。今天（1月28日）下午，在省政协十二届一次会议的“打好脱贫攻坚战”联组讨论现场，省政协委员热烈讨论。“现在基层扶贫干部很辛苦，表格填写任务很大。”“我省贫困地区医疗卫生事业发展相对滞后的现实与人民群众卫生健康需求日益提高的矛盾突出”……多个委员从脱贫攻坚的各个方面提出问题并提出针对性的建议。

委员发言称基层扶贫表格数量大 政府疲于应付表格填写

省政协委员王春萍在谈到精准脱贫时，言辞犀利，直指问题。“近几年，我省的脱贫攻坚工作通过产业脱贫、扶贫搬迁、基础设施建设、技能培训、政府兜底等措施取得了一些成就，但仍然有50个国家级贫困县（区）脱贫难度大，问题也很多。”

王春萍说，她在调研时发现扶贫中“形式主义”十分严重，来自中央、省、市各级政府的各种考核、调研，还有大量的表册要填写，导致基层政府疲于应付。“我到基层调研的时候，深深感受到基层扶贫干部的辛苦和烦恼。”王春萍建议，有关部门减少书面考核工作，多看实际成果，根据不同地区设置有针对性的考核指标。

“很多地方没有深度贫困地区与普通贫困地区的区别，存在‘一刀切’的现象。”王春萍建议，扶贫应该因地制宜。

扶贫最重要的是“扶志”，引导贫困人口形成“劳有所获”的价值观，让个别贫困户摒弃“贫困户的帽子很暖和，人人都不愿脱掉”的想法。

王春萍从多个方面分析了扶贫目前存在的问题，在她的发言过程中，现场多次响起掌声。

在去年随全国政协在陕北的一次调研中，省政协委员雷秀娟发现，在我省易地扶贫搬迁政策实施的过程中，存在为了搬而搬的问题。一些地方易地扶贫搬迁有违搬迁初衷，迁出人口稳住难、致富难的问题仍存在。“基层应该严格掌握异地扶贫搬迁政策标准，优先实施生态移民整体搬迁。”王春萍还从财政涉农资金统筹整合使用等方面提出针对性建议，要建立财政金融扶贫风险防范机制。

产业脱贫结合实际 将优质医疗资源投向贫困群众

长期在农业一线的省政协委员、西北农林大学教授赵政阳有着多年的技术推广和产业扶贫经验。在赵政阳看来，我省有43个县区为苹果基地，涉及从业人员800多万人，苹果产业对我省渭北和陕北南部地区农村经济发展，脱贫致富意义重大。

赵政阳说，苹果产业发展不起来，主要存在品种单一，经营方式落后于现代果业发展要求，产品质量问题也非常突出。“目前市场上销售品牌多、乱、杂，区域品牌存在雷同性，市场影响力和知名度还有待提高。”赵政阳认为，政府要在特色产业发展政策和扶贫资金支持上出台相关配套措施，加快利用土地入股、土地流转、果园托管或半托管等方式，促进更多商业资本介入果业领域，使企业、合作社、种植大户等新型经营主体的比例有较大幅度提升。

省政协委员张永红结合自身工作谈到，我省贫困地区医疗卫生事业发展相对滞后的现实与人民群众卫生健康需求日益提高的矛盾突出，同时因病致贫返贫问题比较突出，这些都成为健康陕西，实现全面小康的一个“短板”。建议针对贫困地区医院技术落后、人才短缺、设备老化、卫生观念不强等问题，结合全省精准扶贫工作部署，在健全机制、培养人才、加强引导、提升效益等方面持续加强，真正把优质医疗资源投向贫困群众最需要的地方。