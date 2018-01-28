空气质量“污则同污” 委员呼吁建立关中城市群联防联控机制

关中空气质量“污则同污”，委员呼吁建关中城市群联防联控机制。

西部网讯（记者 熊惠玲） “关中独特的地形地貌，决定了关中各市区空气质量是一个不可分割的整体，大气污染已经跨越了行政边界，建立联防联控的机制体系迫在眉睫。”今天（1月28日）下午，在省政协十二届一次会议召开的“打好污染防治攻坚战”专题讨论会上，如何更科学、更精准地治理关中地区的空气质量成为了委员们热议的话题。

关中地区地形地貌特殊 空气质量“污则同污”

“关中盆地西窄东宽，南北地势高、中间地势低，形成类似喇叭状的地形，独特的地形地貌决定了关中各市区空气质量是一个不可分割的整体，是一个典型的统一空间带。”省政协委员、西安市政协副主席王国根说，从近几年重污染时段的卫星图来看，关中地区大气污染已经跨越了行政边界，具有一定的共同性。

他说，在不利扩散的气象条件下，污染物笼罩整个关中盆地，聚而不散。从关中各市区的空气质量波动趋势来看，各市区起伏波动步调基本一致“污则同污”。

他表示，从国家层面实施的京津冀地区和长三角地区大气污染联防联控工作实践看，实现了“APEC蓝”、“阅兵蓝”和“G20峰会蓝”。“这充分证明实施区域联防联控的必要性。因此，持续推进关中地区大气污染联防联控工作，建立健全关中地区大气污染治理联防联控机制体系十分必要、迫在眉睫。”

建立统一应急指挥体系 形成大气污染治理“一盘棋”

王国根说，建议立足全省各级铁腕治霾办公室的机构，由西安市铁腕治霾办牵头，以关中各市（区）政府分管领导、环保局分管领导、铁腕治霾办相关人员，组成关中地区大气污染治理联防联控小组。

“应该建立统一的指挥机构，统一的应急方案，统一的应急标准，协调指挥关中地区大气污染应急指挥等各项工作，形成关中地区大气污染治理的‘一盘棋’的联防联控组织体系。”他说，同时，建立关中地区大气污染联动执法机制，定期交叉执法、联合执法，特别针对跨地区违法行为开展全域监管，促进关中地区大气污染执法全覆盖、无盲区。

省政协委员侯建忠认为，联防联控尤其要在重度雾霾情况下，加大气象部门和环保部门之间的数据交换，特别是加强渭南、咸阳、西安三个城市的雾霾预警联动。“应该建立关中地区大气污染集中监控平台，科学增加‘六市两区’污染监测点，为实现关中地区大气污染集中监控监测和预警响应指挥提供客观的大数据支撑。”

省政协委员冯永强说，联防联治对破解雾霾污染难题十分必要。“要依法厘清和落实各行各业、特别是各主管部门环保职责，生态环境共享，治理保护责任共担。发挥各行各业优势，凝聚全社会合力，分工协作，彻底改变环保部门独木难支的局面。”

编辑： 王瑜