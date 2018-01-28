西安再迎强降雪，陕西省多条高速受影响封闭限行。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张倩 任建明） 截至1月28日11：20，受降雪影响，陕西省高速公路整体情况如下：

一、受降雪影响

(一)入口管制：包茂高速延靖段天赐湾至靖边东之间所有收费站入口，青银高速靖王段所有收费站入口往银川方向、吴靖段双城、杨桥畔收费站入口，沪陕高速商界段商洛东至商南西之间所有收费站入口,，福银高速蓝商段杨斜、南城子、商洛西收费站入口，西蓝段空工、白鹿塬收费站入口往蓝田方向。

(二)入口限行

1、咸旬高速全段，铜旬高速石门收费站入口往旬邑方向，包茂高速西延段金锁关收费站入口禁止客车和危化品运输车辆通行。

2、福银高速商漫段全段，包茂高速延靖段建华寺至镰刀湾之间所有收费站入口，西咸北环线高速泾阳北、太平、茂陵收费站入口，沪陕高速商界段界牌收费站入口禁止七座及以上客车和危化品运输车辆通行。

3、榆佳高速全段，榆神高速西沟至金鸡滩之间所有收费站入口，神佳米高速全段，青银高速靖王段往山西方向所有收费站入口往山西方向、京昆高速西汉段、汉宁段所有收费站入口禁止七座以上客车和危化品运输车辆通行。

4、福银高速西长段永寿南至陕甘界之间所有收费站入口禁止危化品运输车辆通行。

5、榆神高速神木、店塔收费站入口六轴及以上货车和危化品运输车辆通行。

6、延志吴高速全段,包茂高速延靖段延安北至安塞北之间所有收费站入口禁止七座以上客车通行。

(三)主线管制

1、京昆高速汉宁段往西安方向的车辆从谢家营立交分流至十天高速。

二、交通事故

1、包茂高速安川段西安方向权河至紫阳之间K1136+200的交通事故，目前占用行车道和紧急停车带，通行缓慢；四川方向小河至茨沟之间K1050+500处发生交通事故，事故路段临时交通管制，事故正在处理。

2、神府高速府谷方向神木北至永兴之间K48+600处发生交通事故，占用一个行车道和紧急停车带，通行缓慢。

三、其他

1、因河南高速管制，沪陕高速商界段商南西至商洛东之间所有收费站入口暂时封闭，前往界牌方向的车辆从丹凤收费站分流下高速，因路面结冰，前往西安方向车辆从商南西收费站分流下高速。

2、因商界主线站滞留车辆较多，沪陕高速西商段腰市、板桥、商洛、洛南收费站入口往界牌方向暂时封闭。

3、因大雾天气，河南省界站三门峡收费站入口禁止七座以上客车通行，连霍高速西渭段前往河南方向的七座以上客车可择路绕行。

编辑： 王瑜