降雪天气西安强降温，业主家中穿棉衣心里凉飕飕。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王昊洋 杨心怡） 这两天西安连续下着大雪，今天（1月28日）依然是飘着雪花，外面的温度是非常低，本来这样的天气在家里是很舒服的，可在西安市长安区太阳水岸新城的业主们这几天待在家里和待在外面一样难以忍受。

业主：“我们家每天的温度从1月16号，最高温度15℃，最低温度6℃，在家都盖两床被子。”

这不，记者摸了一位业主家的暖气，虽然是温温的状态，但是温度计上显示，他们家现在的温度仅仅只有7℃~8℃。

记者：“你在家里一般都穿什么呀？”

住户：“棉袄，睡觉的时候就穿毛睡衣。”

小区的业主说，自从今年开始供暖，他们家里的温度是时高时低，这一次是从前天开始的，而且不光一家，几乎整个小区都是这样的情况。

编辑： 王瑜