省人大代表王全心：吉利西安项目需人才一万  培养与扶贫结合

陕西省人大代表、吉利汽车集团西安项目指挥部总指挥兼宝鸡吉利汽车部件有限公司总经理王全心在接受西部网、陕西头条记者采访。
西部网讯（记者 陈嘉伟 鄢山宇） “吉利汽车将在西安建设国内乃至世界一流的新能源车生产基地，这个生产基地对人才的需求大概在一万人，除了引进人才，吉利汽车也有意资助困难学生学习、就业，把人才培养与精准扶贫相结合。”陕西省人大代表、吉利汽车集团西安项目指挥部总指挥兼宝鸡吉利汽车部件有限公司总经理王全心在接受西部网、陕西头条记者采访时表示。
在今年的陕西省政府工作报告中，王全心着重关注到了有关汽车产业和精准扶贫的内容。
政府工作报告中提到，2018年陕西省将加快打造一批先进产业集群，围绕2021年产能达到300万辆目标，大力发展汽车产业，加快建设全国重要汽车产业基地和出口基地，今年整车产量达到70万辆。
作为人大代表，王全心认为达到这一目标，政府部门应制定相应的政策加大对汽车零部件企业的引进。“陕西想要发展汽车产业，还需要引进一流的汽车零部件供应商，从而降低车企的制造成本，吸引更多车企落户，形成汽车产业集群。”
此外，王全心还关注到了《政府工作报告》中关于精准扶贫的内容，《政府工作报告》中提到2018年陕西将坚持精准方略，坚决打赢脱贫攻坚战，全年力争实现20个贫困县摘帽、99.7万贫困人口脱贫。
王全心认为吉利作为一个有社会责任心的企业，有责任也有能力帮助政府部门实施精准扶贫。“形成产业集群后，对人才的需求也更旺盛。”据王全心介绍，西安吉利项目对人才的需求大概在一万人左右，除了引进人才，吉利汽车也有意资助困难学生学习、就业，把人才培养与精准扶贫相结合。
“希望与政府一起推动校企合作，产学结合。吉利愿意与各级院校，开设定向班；为建档立卡贫困户学生提供资助，就读中等职业院校的学生每学年补助4000元，就读高等职业院校及大学院校的学生每学年补助6000元，学生毕业后吉利也可以提供就业。”王全心说。
王全心说，除了吉利，很多企业都有资助学生的愿望，但是由于资助渠道不畅通，往往还遭到学生质疑。“所以我建议政府部门可以出面统筹，在公开、透明的情况下，协助企业的精准扶贫计划，或者说，让企业参与的渠道更加透明。”王全心说，作为社会扶贫参与者，希望这个精准扶贫计划能够成为政府扶贫的有益补充，成为需要帮助的贫困村、贫困户的一场“及时雨”。
编辑： 王瑜
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