拉煤车隧道内侧翻多车追尾 铜川医警及时救援

拉煤车隧道侧翻多车追尾，铜川医警及时救援挽救伤者生命。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 夏飞）昨天（1月27日）下午，延西高速铜川段发生一起多车追尾事故，事发后当地医警联动救援，上演了一场生死大营救。最终在大家的共同努力下，挽救了伤者生命。
昨天下午3点多，铜川市高交大队四中队民警在执行道路巡查任务时，接到报警称在延西高速延安至西安方向上官山隧道内，一辆拉煤半挂车在隧道内侧翻，使得后续6辆车分别发生追尾，导致整个隧道交通中断，民警随即赶往现场救援。
铜川市高交大队四中队民警李猛：“发现有一辆重型半挂牵引车的驾驶员卡在驾驶室里面，我们试图打开车门，但是车头已经完全变形，车门打不开。发现这名驾驶员的头部、手部、脚都在流血。于是我们民警果断采取措施，用脚狠踹那个前挡风玻璃，然后有两名民警翻进驾驶室仓内，合力将这名驾驶员从窗处抬出。”
司机生命危在旦夕，民警一边处理事故现场，安抚群众情绪，一边联系铜川市120急救指挥中心。铜川市人民医院急诊科立即派出2辆急救车冒着大雪赶往现场，在下午6点15分将4名伤者接回医院，并开辟绿色通道第一时间抢救伤员。
铜川市人民医院急诊科主任吴慧锋：“对其中一名危重患者立即扩容扛休克，紧急配血输血，请骨科会诊以后紧急送手术室手术治疗，对其他三名患者骨折部位进行固定，对症治疗。”
铜川医警联动抢救伤员，及时挽救了伤者生命。截止记者发稿时，手术后的危重患者正在ICU重症监护室做进一步观察治疗，其他伤者病情稳定，事故具体原因仍在调查之中。
编辑： 张娟
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