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孕妇在高速上早产 安康高速交警上演“生死时速”

时间：2018-01-28 13:24:56  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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孕妇在高速上早产 安康高速交警上演“生死时速”

1月28日上午10时13分，安康高速交警巡查至包茂高速安康段紫阳南附近时，发现一辆银灰色面包车在应急车道上打着双闪，民警立即上前询问情况，得知车上有位乘客突然临产，婴儿已经分娩，女子显得十分虚弱，急需到医院救助。

孕妇在高速上早产，安康高速交警上演“生死时速”。@安康高速交警

西部网讯 今天（1月28日）上午10时13分，安康高速交警巡查至包茂高速安康段紫阳南附近时，发现一辆银灰色面包车在应急车道上打着双闪，民警立即上前询问情况，得知车上有位乘客突然临产，婴儿已经分娩，女子显得十分虚弱，急需到医院救助。

时间就是生命，巡查民警立即将女子和婴儿转移到警车上，由于正值周末，路面车流量较大，为争取救援时间，民警拉响警笛火速奔往就近的紫阳县医院。

目前，产妇和婴儿都得到及时救助，母子平安。

编辑： 张娟

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