歌唱家贠恩凤被撞骨折续 交警将对重点路段增加提示牌

西部网讯 近日，78岁的著名歌唱家贠恩凤在西安市太白南路广电小区门口过马路时被一辆轿车撞倒，全身多处骨折。受伤后，她呼吁广大司机一定要遵守车让人的规定。西安市交警官方微博@畅通西安今天（1月28日）回应，该事故目前西安交警高新大队正在依法处理当中。

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西安78岁歌唱家贠恩凤被撞骨折 病床上呼吁车让人

西安交警在前期车让人活动已取得明显成效的基础上，针对事故中反映出的个别机动车交通违法行为，下一步将继续加大宣传教育，提高驾驶人文明礼让意识；完善交通设施，规范司机驾驶行为，对不遵守车让人有关规定的严格执法，加大处罚。同时，西安交警将对全市交通标志标线开展排查，对一些重点路段按照国标标准和实际情况，增加醒目的提示标牌。

编辑： 张娟