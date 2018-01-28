李瑛：把全省当做一个大景区来打造 打破市与市的区域概念

西部网讯（两会报道组）今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、宝鸡市副市长李瑛做题为《发展优质旅游 建设美丽陕西 加快打造世界一流旅游目的地》的发言。

当前，我国经济发展进入新时代，无论从国家宏观发展要求，还是从自身发展需要，旅游业都到了从高速旅游增长阶段转向优质旅游发展阶段的关键节点。经过近年来持续不断的加快发展，陕西旅游的发展速度、产业规模、发展品质和品牌打造都有了大幅提升。推动陕西旅游从高速增长向优质旅游转变，加快打造世界一流旅游目的地，已成为落实十九大提出的“推动高质量发展”的迫切要求。

为此，李瑛建议，注重顶层设计、特色引领。把全省当做一个大景区来打造，打破市与市的区域概念，用全域胸怀加强顶层设计，做到市、县、镇、村一体，用文化脉络构建大格局，用自然生态连接大景区。对不具备开发条件的，做好“留白”，坚决防止同质化，低层次开发，不留历史遗憾。研究出台促进关中、陕南、陕北旅游发展的意见，一市一策，分类指导，突出特色，比如西安主打唐文化，咸阳主打秦文化，宝鸡主打周文化，汉中主打汉文化等等，并做到省市一盘棋，推进旅游产品开发，形成“各美其美、美美与共”的发展格局。

推动“旅游+”与“+旅游”高度融合。坚持走高渗透融合发展之路，促进“旅游+”向“旅游+”与“+旅游”高度融合转变，冲破原有产品局限，拓展旅游发展空间，深化旅游供给侧结构性改革，按照建一个项目，成一个景区的理念，推动“规划+旅游”、“项目+旅游”、“城市+旅游”等，从项目策划、产业发展初期就充分考虑附加旅游功能，并预留旅游“接口”和“空间”，形成大产业、大市场。推动旅游供给体系进一步优化，形成“旅游+”“+旅游”多产业融合发展新格局。

“提升陕西文化旅游、绿色旅游、红色旅游、乡村旅游发展水平。” 李瑛说，还要打造“陕西优质旅游”品牌，特别要大力推进以旅游“厕所革命”为重点的旅游公共服务体系建设。研究出台支持全省优质旅游发展的政策措施，加大省级财政投入力度，重点支持高A级景区、乡村旅游、智慧旅游、旅游公共服务体系建设。

此外，还要探索旅游资源资产化、资本化、证券化，不断提升投融资水平，为全域旅游示范省创建提供强有力的资金保障。

编辑： 钟莹