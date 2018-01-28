刘科伟：建设禁止一切形式的散煤燃烧区域 早日实现“陕西蓝”
西部网讯（两会报道组）今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、农工党省委会常委、西北大学城市与区域规划中心主任刘科伟就《关于早日实现“陕西蓝”的几点建议》发言。
每到冬季，雾霾治理是政府工作的重点内容，蓝天也是老百姓关心的大事。刘科伟发现，目前治理雾霾已经是省委、省政府加强生态环境保护的头号工程。
刘伟科在调研后发现，污染物排放是雾霾形成的元凶，随着超临界常规煤粉发电技术、空冷技术的运用及燃煤电厂大气污染物控制装置的全覆盖，煤电行业已成为工业行业中达标排放率最高的行业，非电行业则成为目前大气污染治理的重点，而散煤尤其是未经洗选的劣质煤燃烧是形成雾霾的首要因素。
机动车氮氧化物的排放比重占到50%以上，柴油车排放又占到机动车尾气排放的70%，大气污染已步入燃煤和机动车尾气混合型污染类型。因此，治霾的根本在于减少污染物排放，必须针对雾霾成因突出重点精准施策。
刘伟科建议，要以“电化陕西”为主导，把“电化陕西”作为治污降霾的首要举措和供给侧结构性改革的重要内容。依托陕西煤炭资源和电网健全优势，推进“煤转电”、实施“煤改电”、推广“电供暖”，以电代煤、以电代气、以电代薪，提高电煤占比，实现超低排放，挖掘现有电厂潜能、在能源基地建立坑口电厂，满负荷运转、低成本生产，扩大内需供给，加快科技成果转化，妥善处理煤企、电企、用户三者利益关系，实现能源消费绿色革命。
“在关中全区域和其他城市建成区内禁止一切形式的散煤燃烧。”刘伟科说，对散煤取暖单位和居民，实施热电联产并网和煤改气、电锅炉治理，深化集中配煤、分质清洁、高效利用机制，坚决禁止未经洗选的原煤进入市场。同时研究能源替代方案，加快到户电网增容改造，解决低电价政策难以落实问题，提倡错峰用电，取消阶梯电价，鼓励单位及居民生产生活用电。对煤改电的公用设施投资和低收入群众增加的采暖费用，可由政府将环境成本内部化来制定相关支持补贴政策，促进电能替代顺利实施。
刘伟科还建议，要按照“属地管理、分级负责”的原则，完善市县镇村四级网格化环境监管体系，按照“互联网+环保”新路径，指导各市（区）建设智慧环保监管平台，强化网格员专业知识、实际操作等业务培训，加大设备投入，利用环保大数据实施科学监管，建立健全环境监管机制。要建立优化区域产业结构和布局、提高准入门槛，实行绿色生产、推进经济鼓励等保障机制，确保早日实现“陕西蓝”。
编辑： 钟莹
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