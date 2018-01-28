贾毅华：自贸区行政管理关系错综复杂 建议政府理顺管理体制

西部网讯（两会报道组）今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、西安交通大学社科处处长贾毅华做题为的《深化陕西自贸区管理体制改革的建议》发言。

2017年3月15日，国务院批复同意设立中国（陕西）自由贸易试验区，同时印发了《中国（陕西）自由贸易试验区总体方案》。同月，西安交通大学“一带一路”自由贸易试验区研究院在省政府的支持下正式揭牌。

为了更好的找准陕西自贸区的发展问题，促使陕西自贸区向探索建设内陆自由贸易港迈进，贾毅华建议，进一步理顺管理体制机制，将片区划设和行政责权更有效对等。

目前陕西自贸区中心片区为地理位置覆盖了西安出口加工区、高新区、西咸新区等，构成狭长、分叉的地理区划，从行政辖属来看，许多改革任务超出自贸办管理范畴，行政管理关系错综复杂。贾毅华建议陕西自贸区改革过程中进一步理顺管理体制，通过行政管理体制创新、构建扁平化、不越位、不错位、不缺位的管理体制，确保政府服务的高效性，为建设国际化的营商环境提供体制保证。

同时，进一步强化管委会的权责，将自贸区改革与其它改革统筹安排。由于片区划设和行政责权的不完全对等，自贸区改革创新工作出现了和其它行政职能部门改革工作交叉重叠、反复部署、重复开展等问题，导致自贸区工作部署困难、落实效率降低、管理难度加大等问题。建议从省政府层面统筹自贸区改革和重点领域的行政改革任务，进行改革创新工作的适当归并。

“进一步通过政策制度创新，发挥改革潜力，破解改革难题。” 贾毅华说，第三批自贸试验区的设立，特别是陕西自贸区改革，同样是为了更有侧重、更有特色的推动陕西省、乃至西部五省的全面深化改革。建议，在中国自贸区改革的3.0时代，陕西自贸区的改革重点不仅要落实创新复制，更要投入专门力量关注陕西特色的创新改革政策，借鉴上海“自贸金改40条”、武汉“自贸十条”等举措，不断扩大自贸区政策创新的影响力，支持自贸改革纵深推进。

编辑： 钟莹