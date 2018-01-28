朱鸿：解决高等教育结构性矛盾和同质化问题 应细化人才培养标准

西部网讯（两会报道组）今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、民进省委会副主委、陕西师范大学文学院教授朱鸿就《关于加快我省部分普通高校向应用技术型转型的建议》发言。

就如何解决高等教育的结构性矛盾和同质化倾向问题，朱鸿深入调研后发现，我省深入贯彻落实国务院《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》，按照“积极稳妥，分步推进，试点推动，示范引领”的工作原则，通过统筹教育专款，建立动态监控、调整机制等措施，积极探索形成了一些初见成效的有益做法。

尽管如此，还存在社会各界对转型发展认识存在偏颇，高校转型发展缺乏政策法律支持以及部分高校在转型发展中动力不足等亟需解决的问题。朱鸿说，一方面转型高校对高等职业教育和有应用特色的高等教育两者间的定位不清晰；另一方面公众对中职、高职和应用技术人才以及职业教育、应用型教育的观念与认识还未形成共识，或对高等职业教育存疑，或认为地方高校转型等于降格。

与此同时，现有评估体系和资源统筹方式不够完善，地方高校转型发展所面临的深层次矛盾没有得到解决。教师队伍转型存在困难，部分转型高校的师资基础应用性水平不足，不能适应转型需要。

为此，朱鸿建议完善顶层设计，加强分类指导，助推应用型高校转型发展。廓清应用技术型大学人才培养方向，加快研究并形成科学系统的人才培养标准体系，形成应用技术型大学、高职和中职分别对应的人才培养标准。鼓励各院校根据自身办学条件和历史状况，结合当地需求，重点打造特色专业，实现办学模式逐步向应用技术型转变。

健全制度体系，强化统筹协调，保障应用型高校转型发展。尽快修订《陕西省实施〈中华人民共和国职业教育法〉办法》等相关法律法规，为应用型大学发展提供政策支持；制定产教融合、校企合作等相关办法，完善调动企业积极性的激励政策。

抓住在高校综合改革、管办评分离改革、放管服改革等有利时机，密切与政府、企业的联系，形成合力推动校企深度合作，积极邀请企业参与到学校人才培养环节；试点高校之间要加强资源共享机制，通过联盟、新媒体等多种方式搭建共享平台，协同发展。

编辑： 钟莹