姜波：把陕西精神融入到自身的日常生活中
西部网讯（两会报道组）今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、致公党省委会副主委、西安培华学院理事长、省侨联副主席姜波做题为《以陕西精神助力和培育新时代社会主义核心价值观的建议》的发言。
习近平总书记在陕西考察工作结束时的讲话强调：“要突出培育和弘扬社会主义核心价值观，引导人民形成自觉向善的价值观，激励人民焕发积极向上的精气神，把中国精神立起来。”这一讲话对陕西培育和建设社会主义核心价值观体系提出了高标准的要求。
陕西精神植根于陕西悠久历史文明沃土，具有“爱国守信、勤劳质朴、宽厚包容、尚德重礼、务实进取”的内涵和价值追求。把弘扬陕西精神和培育新时代社会主义核心价值观有机结合，将会对三秦儿女自觉提升价值追求、积极培育和践行新时代社会主义核心价值观、实现伟大复兴的中国梦起到积极的推动作用。
为此，姜波建议，进一步挖掘和弘扬陕西优秀文化传统；以陕西精神促进社会主义文化建设；以陕西精神培育陕西经济发展新动能；设计和建设一套完善的制度保障体系。
具体的做法是，通过加强社会主义核心价值观和陕西地域文化及其价值理念和文化精神的广泛宣传和认知，不断提升人们对社会主义核心价值观和陕西地域文化及其价值理念和文化精神的认识和理解，使社会主义核心价值观内化于三秦儿女的心、外化于三秦儿女的行，成为建设“三个陕西”的强大精神源泉和不竭动力。
建议在传承和创新陕西地域文化中不断赋予“凝聚精神”“敬德重礼精神”“开拓创新精神”“民族团结融合精神”“开放包容精神”“延安精神”等价值理念和文化精神以新的内涵和生命力，尤其要大胆吸收和借鉴其它地域文化中的有益成分，并把这些因素融入到陕西优秀传统价值理念和文化精神中，推动人们把陕西精神融入到自身的日常生活中去，并用以指导实际的生产生活。
姜波建议要围绕市场经济的基本特征和发展规律，坚持全面的发展观，在发展过程中找准发展不平衡不充分的领域，着力解决这些领域的发展难题，实现政治、经济、文化、社会、生态等各个方面的全面发展。要加快和完善法律法规体系建设，进而以此为基础和中心，构建一套完整的保障制度，推进社会主义核心价值观与社会其它保障制度的深入融合。
编辑： 钟莹
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