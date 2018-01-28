姜长智：推进农业一二三产融合 让农民收入实现持续增长
西部网讯（两会报道组）今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、民建省委会副主委、西安市委会主委姜长智就《关于促进我省农民收入持续增长的建议》发言。
姜长智调研时发现，近年来陕西省在促进农业转型升级和提质增效等方面成绩显著。但是，全省农民收入水平仍徘徊在全国第26位，与全省人均GDP排名全国第15位不相称，因此，必须在促进农民收入持续增长上下功夫。
制约陕西省农民收入持续增长主要是企业型农业经营主体数量少、规模小，整体素质不高；农业产业化发展缓慢，一二三产业融合度不高；农业生产要素供给不足；农村“融资难”、“融资贵”；农村劳动力素质整体偏低这五大因素造成的。
对此，姜长智建议大力发展覆盖整个产业链和跨行政区域的农业龙头企业和与本地农民紧密合作的生产经营型合作社，加大对农机作业、农田灌溉、仓储物流等生产经营性服务组织的支持力度，推进土地托管、代耕代种、联耕联种及农业共营制等农业生产托管服务。
姜长智认为，需要根据区域优势和资源禀赋，完善地标产品省级地方及行业标准，压缩次适生区、非适生区种植面积，以现有农业园区为平台，推动园区与乡村旅游、文化体验、健康养生等产业深度融合，并支持农产品营销和电商企业，做好市场信息和营销平台建设。
如何提升农业生产要素供给水平也是姜长智关注的重点，他建议建立健全镇、村土地流转服务机构，实现土地适度规模化经营，并优化信息服务，积极发展涉农网站、微信及APP软件等，及时传递市场信息。
同时，就改善农村创业就业环境的情况，姜长智建议将城市居民创业扶持政策延伸到农村，使农村创业者同样得到扶持，设立回乡创业基金，对外出务工人员、回乡创业企业进行奖补，并充分利用市县职业教育中心，加大乡土人才培养力度。
编辑： 钟莹
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