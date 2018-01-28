赵力强：加大职能整合力度 打造“一站式”知识产权服务大厅

西部网讯（两会报道组）今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、九三学社省委会专职副主委赵力强做题为《强化知识产权服务 推进中小微企业创新发展》的发言。

党的十九大报告指出，建设创新型国家要“加强对中小企业创新的支持，促进科技成果转化”，同时“倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用”。目前，陕西省中小微企业在知识产权运用中仍存在诸如知识产权保护意识整体不强，创造能力还比较弱，融资仍然困难，内部管理能力不足，保护机制不完善，服务水平还需要进一步提升等问题。

为此，赵力强建议，要加强知识产权培训，提升企业的知识产权意识。针对中小微企业领导层等重点群体进行知识产权培训，加大对行业协会、学会、商会等社会组织的宣传和培训，建立包括企业与高校院所、金融机构、律师事务所、会计师事务所等单位的交流培训机制，加强知识产权培训基地建设，加强知识产权高层次人才队伍建设。

“推进‘放管服’改革和打造知识产权服务‘示范企业’，提升知识产权服务水平。”赵力强建议加强“放管服”改革力度，加大知识产权相关行政管理部门的职能整合力度，打造“一站式”知识产权服务大厅，并出台针对中小微企业的相关补贴、补助政策，推动建立专利导航产业发展工作机制，鼓励知识产权代理服务机构延伸服务链条，建立和完善知识产权服务示范企业制度，构建中小微企业知识产权托管体系。

此外，加快各类知识产权平台建设，畅通知识产权资源流转渠道也是赵力强建议之一。他认为，鼓励企业建立符合自身需求的知识产权数据库，打造行业知识产权数据库共享平台，使省内公共图书馆等有关各类知识产权信息检索库对中小微企业开放，加快知识产权军民融合平台建设，深化“互联网+”工程，引导社会资本参与建设各类知识产权运营服务平台。

赵力强认为，要建立针对中小微企业的多元化知识产权纠纷解决机制。他建议，积极开展电子商务领域、展会、重点行业和市场执法维权工作，建立知识产权侵权纠纷快速调解组织，加快省、市、县三级知识产权行政执法体系建设，建立中小微企业法律维权救济制度，扩大中小微企业在专利代理、专利融资及专利侵权适用简易程序的范围。

如何拓宽融资渠道，实现知识产权资产价值也是赵力强关注的重点之一，赵力强建议开展知识产权直接质押融资业务，建立权威客观的第三方知识产权鉴价机制，并加大对中小微企业知识产权质押融资的扶持和财政资助力度。以此推进中小微企业上市过程中的知识产权服务。

编辑： 钟莹