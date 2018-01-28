白升安：推进医养结合养老发展模式 打通健康养老“最后一公里”

西部网讯（两会报道组）今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、宝鸡市政协主席白升安就《关于加快推进医养结合养老发展模式的建议》发言。

根据有关数据统计，目前陕西省60岁以上老年人已达613.83万人，占全省总人口的16.1%，广大老年人对医疗、健康、养生的需求也在日益增长，因此如何为老年人提供医疗与养老相结合的多层次、多样化健康养老服务成为白升安关注的重点问题。

白升安认为，医养结合的养老发展模式，是养老模式发展变革的重要方向，也是实现医疗与养老资源深度融合的有效途径，因此要围绕加快推进医养结合养老发展模式，打通老年人健康养老“最后一公里”。

白升安建议，要将全省推进医养结合健康养老发展与老龄事业发展规划、卫生规划和医疗机构设置规划相衔接，有效整合医疗和养老资源。制定出台扶持优惠政策，吸引更多的社会力量、民间资本投入到“医养结合”服务事业当中。同时，要建立政府主导、社会参与、家庭和社区双向互通、双向制约的服务机制，突破带动整体工作，加快推进医养深度融合。针对老年人支付能力不足等问题，探索建立健全养老、医疗护理、商业保险相互合作制度。

要推进“医养结合”，关键在于打破养老机构与医疗机构资源分割的局面，使优质的医疗资源发挥最大效益，同时实现老年慢性疾病治疗在大医院、康复护理在养老机构的构想，从而推动“医养结合”机构步入社会化、产业化轨道。

白升安建议，推进“互联网+”养老服务，发展智慧养老服务新业态，推广远程医疗服务试点，创新居家养老服务模式，同时也要发挥市场作用，支持多元化投入，努力形成集健康管理、康复养老、养生保健及文化传播、教育培训、休闲居住、养老度假等为一体的健康养老综合服务体系。

“为老年人提供连续、适宜、规范、便捷的基本医养服务，是发展医养结合模式的根本目的。”白升安表示，要积极推动医养结合养老服务标准化，制定医养机构专业标准和操作规范，对老年人护理服务、人员配置、管理体系等内容进行明确分类，对每项工作提出详细的定性和定量操作指标。

他建议，要强化医养结合服务行业管理和业务指导，建立行业信用体系、服务质量评估制度和退出机制，引入第三方评估机构对医养机构服务质量进行综合评估，还要加快养老服务人才队伍建设。倡导建立时间银行、以老助老服务，鼓励支持志愿者开展多形式的志愿服务，形成“服务现在、享受未来”老年义工服务模式，以此推动我省医养结合事业健康发展。

编辑： 钟莹