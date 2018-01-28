薛惊理：经济快速发展与社会服务不匹配 转变服务意识和观念

西部网讯（两会报道组）今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、宁波康赛妮集团有限公司董事长兼总裁薛惊理就《追赶超越 服务为先》发言。

千年古长安，灿烂辉煌，“一带一路”新陕西，正在崛起。全省人民在省委和省政府的领导下，追赶超越、砥砺奋进取得了前所未有的骄人成绩。但这些成绩还与群众的要求和期盼存在着不少的差距，主要表现在经济的快速发展与社会各方面的服务出现了差距和不匹配，特别是在政府服务等方面需不断得到改善，良好的服务环境没有形成；服务的观念和意识还有待转变和提高；政府公共服务行业以及窗口服务方面还存在着一些问题；公职人员服务能力和标准有待提高。

为此，薛惊理建议，经济发展，追赶超越要格局大，服务为先要切口小；要转变人的服务意识和服务观念，树立服务态度；激发公民意识，唤醒民众之心。

具体的做法是，要让服务为先，为追赶超越保驾护航。要让追赶超越获得的劳动果实与人们的幸福感同步，就要大力提倡，建设“我为人人，人认为我”的生态服务环境。构建全民型服务为先的社会风气，提倡服务为先精神，构建和谐社会。

作为人民的公仆，应当全心全意为人民服务，急发展所急，急人民所急。专项治理，解决突出问题。开放媒体和投诉渠道，发动群众参与监督，健全制度和规范，形成保障服务为先的长效机制。

针对工作人员作风问题，建议从顶层设计，构建信息共享，业务协同的服务体系；以服务为先，打造高质量公共服务平台，大力发展信息化，建设“不打烊政府”，拆除市场准入的“隐形藩篱”，创造“百业兴旺，百家争鸣”的公平市场环境；坚决打通部门与部门间的壁垒，大力推行“一窗受理，集成服务”的模式，提高办事效率，条件许可时，建议直接将串联审批变成并联审批，或串、并联相结合的审批方式，让一站式服务成为现实。

编辑： 钟莹