车建营：城乡建设要体现中国气派 还要突出陕西风格

西部网讯（两会报道组） 今天（1月28日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行第二次全体会议，12位省政协委员围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越进行大会发言。省政协委员、民盟省委会专职副主委车建营就《构建新时代“文化战略” 为实现“追赶超越”培育新动能》发言。

党的十九大报告提出“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”。近年来，陕西启动“文化强省”战略，通过实施“八大文化工程”等一系列重要举措，取得了丰硕成果，全省人民的精神文化生活日益丰富。车建营认为，在追赶超越对标中，我省文化产业规模、文化市场活力等与周边兄弟省市相比仍有一定差距。

为尽快实现追赶超越，将文化发展成为陕西发展的新动能，车建营建议，要重构新时代文化战略，扎实推进文化建设，将文化发展与我省三大区域板块相融合，统筹兼顾文化与城乡建设，培育新兴文化产业，努力将陕西文化资源优势转化成为区域发展的战略胜势。

他建议把关中打造成全国知识、技术创新和成果转化的重要策源地，把陕北打造成全国一流高端能源化工基地和全国革命老区城乡发展一体化先行区，把陕南打造成环境保护、产业发展和新型城镇化同步推进的国家生态文明综合改革示范区。

车建营表示，陕西要从战略眼光、历史眼光、现实眼光来思考、谋划影视作品、图书出版、遗址开发、历史名城、名镇项目，推动具有带动与辐射作用的文化工程，避免实施推动的文化项目成为一场孤立的“文化运动”。

车建营说，还要将文化发展与我省三大区域板块相融合。具体而言，一是以横贯关中的渭河为轴线，统筹关中文化发展要素，将我省近十年渭河生态治理的成果，特色小镇建设成果与渭河以北地区的汉、唐帝陵带相结合，创新生态保护、文物保护利用和文化遗产传承方式，打造华夏历史文明集中展示区，建设能够彰显渭河文明的国家级中央公园。二是以秦岭为轴线，打造秦岭国家中央公园，同时支持将陕南打造成为人文生态创新发展实验区。三是以黄河为纵轴，把陕北打造成红色文化与民族文化融合发展示范区，建设黄河国家级中央公园，以河流、山系打造文化与生态融合发展的创新区域，带动全省旅游业的发展。

建议城乡建设要围绕文化战略目标，不断完善公共文化服务体系，打造物质文明与精神文明统筹发展的宜业宜居环境。在基础建设上既要避免千城一面，又要忌洋求怪，既要体现中国气派，还要突出陕西风格。

编辑： 钟莹